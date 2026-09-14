UBS'den altın için çarpıcı tahmin: 2027'de 5 bin 400 doları görebilir

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem günlerinde satış baskısı etkisini sürdürüyor. Geçen haftayı 4 bin 347 dolardan tamamlayan ons altın, haftalık bazda yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek önceki haftanın kazançlarını geri verdi.

Yeni haftada da düşüşünü sürdüren ons altın 4 bin 288 dolara kadar gerilerken, gram altın 6 bin 732 lirayı gördü. Kısa vadede aşağı yönlü hareket öne çıkarken UBS, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden yükselişe geçmesini bekliyor.

UBS'DEN İLK HEDEF 4 BİN 600 DOLAR

UBS'nin 10 Eylül tarihli tahminine göre ons altında önümüzdeki aylarda yükselişin yeniden hız kazanması bekleniyor.

Banka, ons altının Aralık 2026'da 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, mevcut fiyatlara kıyasla önemli bir toparlanma beklentisine işaret ediyor.

UBS'nin 2027 yılına ilişkin öngörüleri ise daha yüksek seviyeleri gösteriyor.

KRİTİK TARİH EYLÜL 2027

UBS, ons altının Mart 2027'de 5 bin dolar, Haziran 2027'de 5 bin 200 dolar ve Eylül 2027'de 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Eylül 2027 için belirlenen 5 bin 400 dolarlık hedef, cuma günkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 24'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ALTINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

UBS'nin 5 bin 400 dolarlık hedefi güçlü bir yükseliş beklentisi ortaya koyarken, söz konusu seviye altının 5 bin 594 dolarlık tarihi zirvesinin altında bulunuyor.

Buna göre UBS'nin tahmini gerçekleşse dahi altının önceki rekorunu aşması için ilave yükseliş potansiyeli bulunuyor.

YÜKSEK FAİZLER ALTINI BASKILIYOR

UBS'ye göre yüksek faizler, altın fiyatları açısından en önemli risklerden biri olmaya devam ediyor.

Banka, Fed'in 2026 yılında iki faiz artışı gerçekleştirmesinin değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğini değerlendiriyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, yatırımcılara faiz getirisi sağlayan varlıkların cazibesini artırırken faiz getirisi sunmayan altının tercih edilmesini zorlaştırabiliyor.

Buna karşın UBS, altını uzun vadede portföy çeşitlendirmesi ve korunma aracı olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

UBS'nin yükseliş beklentisinin arkasındaki önemli unsurlardan biri merkez bankalarının altın talebi.

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme ve dolar cinsi varlıklara bağımlılığı azaltma eğiliminin altın talebini desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu eğilimin uzun vadede altın fiyatları için önemli bir destek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ALTIN ETF'LERİNE 18 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelik talep de güçlü seyrediyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustos ayında altın destekli ETF'lere 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Fonların toplam altın varlıkları ise 4 bin 189 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Bu tablo, altın fiyatlarında kısa vadeli satış baskısı yaşanmasına karşın yatırımcıların değerli metale yönelik uzun vadeli ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

UBS: DENGELER YENİDEN ALTINDAN YANA DÖNEBİLİR

UBS, enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve mali ve parasal güvenilirliğe ilişkin endişelerin devam etmesi halinde altının yükseliş potansiyelinin daha da güçlenebileceğini değerlendiriyor.

Bankaya göre yüksek reel faizler ve güçlü doların altın üzerindeki baskısı, söz konusu risklerin etkisiyle dengelenebilir.

UBS'nin tahmini gerçekleşirse ons altın Eylül 2027'de 5 bin 400 dolara ulaşacak. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 24'lük yükseliş anlamına geliyor.