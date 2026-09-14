UBS'den gümüş için çarpıcı tahmin: 2027'de 80 doları görebilir

Gümüş fiyatlarında geçen haftaki düşüşün ardından yeni haftada toparlanma çabası görülüyor. Cuma günü yüzde 1,64 yükselerek ons başına 64,48 dolara çıkan gümüş, önceki gün yaşanan kayıpları tamamen telafi edemedi. Değerli metal, geçen haftayı yüzde 2,6 düşüşle tamamladı.

Gümüş yeni haftaya ons başına 63,86 dolar seviyesinden başlarken, gram gümüş 100,12 TL'den işlem görüyor.

UBS'DEN GÜMÜŞ İÇİN 80 DOLAR TAHMİNİ

Piyasalardaki dalgalanmaya karşın UBS, gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerinde değişikliğe gitmedi.

Banka, gümüşün ons fiyatının Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara yükselmesini bekliyor.

UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi, mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 8,6 üzerinde bulunuyor. Bankanın Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 24 üzerinde.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların odağında ise gümüşün kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül tarihli toplantısı bulunuyor.

UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. Ancak bankaya göre değerli metaller açısından asıl belirleyici unsur faiz kararının kendisinden ziyade, kararın ardından verilecek mesajlar olacak.

DOLARIN SEYRİ GÜMÜŞÜ ETKİLEYEBİLİR

UBS'ye göre piyasaların Fed kararını ve basın toplantısındaki mesajları şahin ya da güvercin olarak yorumlaması, gümüş fiyatlarının yönünde belirleyici olacak.

Banka, temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak ölçüde şahin bir faiz artışı beklemiyor. Doların belirgin şekilde güçlenmemesi ise gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.