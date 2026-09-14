Cumhuriyet Gazetesi Logo
UBS'den gümüş için çarpıcı tahmin: 2027'de 80 doları görebilir

UBS'den gümüş için çarpıcı tahmin: 2027'de 80 doları görebilir

14.09.2026 11:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
UBS'den gümüş için çarpıcı tahmin: 2027'de 80 doları görebilir

Gümüş fiyatları haftaya düşüşle başlarken, piyasaların gözü Fed’in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi. UBS, değerli metaldeki kısa vadeli dalgalanmaya rağmen fiyat hedeflerini değiştirmezken, Fed’in kararından çok vereceği mesajların gümüşün yönünde belirleyici olacağını öngördü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüş fiyatlarında geçen haftaki düşüşün ardından yeni haftada toparlanma çabası görülüyor. Cuma günü yüzde 1,64 yükselerek ons başına 64,48 dolara çıkan gümüş, önceki gün yaşanan kayıpları tamamen telafi edemedi. Değerli metal, geçen haftayı yüzde 2,6 düşüşle tamamladı.

Gümüş yeni haftaya ons başına 63,86 dolar seviyesinden başlarken, gram gümüş 100,12 TL'den işlem görüyor.

UBS'DEN GÜMÜŞ İÇİN 80 DOLAR TAHMİNİ

Piyasalardaki dalgalanmaya karşın UBS, gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerinde değişikliğe gitmedi.

Banka, gümüşün ons fiyatının Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara yükselmesini bekliyor.

UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi, mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 8,6 üzerinde bulunuyor. Bankanın Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 24 üzerinde.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların odağında ise gümüşün kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül tarihli toplantısı bulunuyor.

UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. Ancak bankaya göre değerli metaller açısından asıl belirleyici unsur faiz kararının kendisinden ziyade, kararın ardından verilecek mesajlar olacak.

DOLARIN SEYRİ GÜMÜŞÜ ETKİLEYEBİLİR

UBS'ye göre piyasaların Fed kararını ve basın toplantısındaki mesajları şahin ya da güvercin olarak yorumlaması, gümüş fiyatlarının yönünde belirleyici olacak.

Banka, temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak ölçüde şahin bir faiz artışı beklemiyor. Doların belirgin şekilde güçlenmemesi ise gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

İlgili Konular: #gümüş #Tahmin #UBS

İlgili Haberler

İkinci emeklilikte yeni gelişme: Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
İkinci emeklilikte yeni gelişme: Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı’nda yer almadı. Böylece çalışanların ücretlerinden yapılması planlanan yüzde 3’lük kesinti şimdilik gündemden çıkarken, sistemin uygulanmasına ilişkin yeni bir takvim de açıklanmadı.
Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi
Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girerken primler, sürücülerin risk basamağına ve araç türüne göre büyük farklılık gösteriyor. En riskli basamakta yer alan sürücüler yüksek primlerle karşılaşırken, sigortasız araçla trafiğe çıkanları para cezası ve trafikten men riski bekliyor.
Dış ticarette temmuz tablosu belli oldu: İhracat ve ithalatta düşüş
Dış ticarette temmuz tablosu belli oldu: İhracat ve ithalatta düşüş TÜİK’in temmuz 2026 dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalat miktarlarında gerilemeye işaret etti. İhracat birim değeri yıllık bazda artarken ithalat birim değerindeki yükseliş daha güçlü gerçekleşti ve dış ticaret haddi 4 puan düşüşle 91,3 seviyesine geriledi.