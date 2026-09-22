UBS'den gümüş için yeni tahmin: Eylül 2027'de ne kadar olacak?

İsviçre merkezli küresel finans devi UBS, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde güçlü yükseliş ivmesini sürdüreceğini öngördü. ABD Doları'na ilişkin uzun vadeli endişeler, mali görünümdeki belirsizlikler ve canlı kalan yatırım talebinin gümüşü desteklemeye devam edeceğini belirten banka, ons gümüş fiyatının Eylül 2027’ye kadar 80 dolar seviyesine ulaşabileceğini bildirdi. Yapay zekâ ve elektrikli araçlar gibi yeni nesil teknolojilerin de yeni bir talep dalgası yarattığına dikkat çekildi.

GÜMÜŞTE KADEMELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bankanın projeksiyonları gümüşte kademeli bir yükseliş beklentisine işaret ediyor. Buna göre ons gümüş için hedefler Aralık 2026'da 70 dolar, Mart 2027'de 75 dolar, Haziran 2027'de 75 dolar ve Eylül 2027'de 80 dolar olarak sıralanıyor.

Gümüş, 18 Eylül itibarıyla ons başına yaklaşık 66,50 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

UBS stratejisti Dominic Schnider, altın ile gümüş arasındaki korelasyonun son yılların yüksek seviyelerine yaklaştığına dikkat çekti. Gümüşün sanayi metaline özgü dinamikleri bulunsa da son dönemdeki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde altındaki seyri takip ettiğini belirten Schnider, gümüşü "altının daha yüksek betalı versiyonu" olarak nitelendirdi.

Gümüşün görünümündeki en önemli kısa vadeli risklerden biri ABD Merkez Bankası'nın para politikası olarak öne çıkıyor. UBS, daha şahin bir Fed duruşunun ve faiz artışlarının değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

Buna karşın daha yüksek altın fiyatları ve güçlü yatırım talebinin orta ve uzun vadede bu baskıyı sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ İÇİN YENİ TALEP KAYNAKLARI

Gümüş talebinin önemli kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sektöründe üreticilerin aynı miktarda enerji üretmek için daha az gümüş kullanmaya yönelmesi, talep açısından aşağı yönlü bir unsur oluşturuyor.

Ancak UBS, veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı, elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar ve elektrikli araçlar gibi alanların gümüş için yeni ve güçlü talep kaynakları oluşturabileceğine işaret ediyor. Bu sektörlerdeki büyümenin, güneş enerjisinden kaynaklanabilecek talep kaybını kısmen dengelemesi bekleniyor.

GÜMÜŞ ARZINDA YAPISAL SINIRLAMALAR

Gümüşte fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri de arz tarafındaki yapısal sınırlamalar. Küresel gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Bu nedenle gümüş fiyatları yükselse dahi madencilik şirketlerinin kısa sürede üretimi artırarak piyasaya önemli miktarda ek arz sunması kolay görünmüyor.

UBS, altın-gümüş rasyosunun sürdürülebilir biçimde 70 seviyesinin üzerine çıkması için alanın sınırlı olduğunu değerlendiriyor. Bankanın gümüş fiyatlarına ilişkin olumlu görünümünü tehdit edebilecek başlıca riskler ise daha şahin para politikası, küresel ekonomik büyümede belirgin yavaşlama ve sanayi kaynaklı talebin beklenenden daha sert düşmesi olarak sıralanıyor.

Buna rağmen UBS'nin değerlendirmesi, orta vadede gümüş fiyatları üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu beklentisine dayanıyor.