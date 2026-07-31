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Üç Fed yetkilisinden yeni faiz açıklaması: Verilen karara itiraz etmişlerdi...

Üç Fed yetkilisinden yeni faiz açıklaması: Verilen karara itiraz etmişlerdi...

31.07.2026 17:00:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Üç Fed yetkilisinden yeni faiz açıklaması: Verilen karara itiraz etmişlerdi...

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında politika faizini sabit tutma kararına üç yetkili faiz artırımı yönünde oy kullanarak muhalefet etti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, arz şokları ve enflasyonist baskılar nedeniyle daha sıkı para politikası çağrısında bulundu.
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakma kararının ardından, faiz artırımını savunan Fed yetkililerinden enflasyona ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ile Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek para politikasında sıkı duruşun korunması gerektiği mesajını verdi.

HAMMACK: ENFLASYONLA MÜCADELE DAHA MALİYETLİ HALE GELEBİLİR

Faiz kararına karşı oy kullanan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesinin fiyat artışlarını kontrol altına almayı giderek daha zor ve maliyetli hale getirebileceğini söyledi.

Hammack, enflasyon üzerindeki baskının yalnızca arz yönlü sorunlardan kaynaklanmadığını, ekonomide talep koşullarının da güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

KASHKARI: YENİ VERİLERE GÖRE HAREKET EDİLECEK

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyonun kalıcı hale gelme riskine dikkat çekerek enflasyon ve istihdam verilerini yakından izlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kashkari, açıklanacak yeni veriler doğrultusunda para politikasının kademeli şekilde sıkılaştırılmasının daha uygun bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

Fed'in para politikası araçlarının, 1970'lerin sonu ile 1980'lerin başındaki dönemde olduğu gibi arz kaynaklı enflasyonla mücadelede etkili olabileceğini de kaydetti.

İŞGÜCÜ PİYASASI GÜCÜNÜ KORUYOR

Her iki Fed yetkilisi de işgücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu vurguladı.

Düşük işsizlik oranının ABD ekonomisinin dayanıklılığına işaret ettiğini belirten yetkililer, enflasyonla mücadelede temkinli ve sıkı para politikası duruşunun korunmasının önemine dikkat çekti.

FED'DE FAİZ AYRIŞMASI DERİNLEŞİYOR

Fed, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 9'a karşı 3 oyla sabit bırakarak üst üste beşinci toplantıda da değişikliğe gitmedi. Böylece politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında bırakıldı.

Batı Asya'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimler ile yapay zeka yatırımlarının desteklediği talep artışının enflasyonist baskıları güçlendirmesi ise Fed içinde faiz artırımını savunan üyelerin sayısının artmasına neden oldu.

Son toplantıda Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde karşı oy kullandı. Söz konusu üç yetkili, nisan ayındaki toplantıda da daha sıkı para politikası uygulanması yönünde muhalefet etmişti.

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