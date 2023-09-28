Üç gaz dağıtım şirketine kayyum atandı
Yalova, Çorlu ve İnegöl'de doğalgaz dağıtım hizmeti veren üç şirket kayyuma devredildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ili ve Çorlu ile İnegöl ilçelerinde 425 bin aboneye gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atadı.
Kayyumın görevi sona erdikten dört ay sonra söz konusu dağıtım bölgeleri için tekrar ihaleye çıkılacak.
BOTAŞ’A OLAN BORÇLARINI ÖDEMEDİLER
Üç şirket de Arsan Grubu’nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.
EPDK tarafından yapılan açıklamada üç şirkete tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ’a olan borçlarını ödememeleri nedeniyle bugün alınan kararla kayyım atandığı ifade edildi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, açıklamada “Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı” dedi.
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