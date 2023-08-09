Uçak biletlerinde tavan fiyatlar için yeni karar

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:00

KDV, ÖTV artışları yurttaşın bütçesini zora sokarken iğneden ipliğe birçok ürüne zam geldi.

Yurt içi uçak biletlerinde de tavan fiyatlar yeniden düzenlendi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yurt içi biletlerde uçağın yüzde 15'ine denk gelen kısım için tavan fiyatlara artış gerçekleştirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, yurt içi seferlerde uçağın yüzde 85'ine denk gelen koltuklar için azami bilet fiyatı 1.650 TL olarak belirlendi.

Geriye kalan yüzde 15'lik koltuklarda ise tavan fiyat 2.500 TL olarak uygulanacak.

Bu kararın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonucu alındığını aktarıldı.

2022'in başlarında 599 TL olarak belirlenen tavan fiyat, daha sonra 1.150 TL'ye revize edilmişti.