Ücret ve sendikal hak gasplarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında eylemler sürüyor

Ödenmeyen ücretler, sendika karşıtlığı, işten çıkarmalar ve kötü çalışma koşullarına karşı emeğin sesi yükselmeye devam ediyor. Smart Solar işçileri İzmir’deki eylemlerini İstanbul’a taşıyacak. Uluslararası nakliye şoförleri bugün Kapıkule sınırında direksiyonlarını kilitleyecek. Su içme haklarının bile olmadığını söyleyen market işçileri A101’e eylem uyarısı yaptı. Yıldızlar SSS Holding’in Yozgat ve Giresun’daki maden işletmelerinde işçiler çalışmayı durdurdu. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise her koldan işçilerin öfkesinin yükseldiğini, mevcut kurumsal siyaset ve sivil yapılarda gerekli dayanışma zemini bulanamadıklarını söyledi.

Yılların yüksek enflasyonu milyonların gündelik yaşamını yaşamda kalma mücadelesine çevirmişken çalışma yaşamındaki sorunlar da üst üste gelmeye devam ediyor. Haksızlıklar ağırlaştıkça işçiler de direnişlerini güçlendirmeye çalışıyor.

O direnişlerden üçü, ücret gasplarıyla tüm Türkiye’nin tanıdığı Yıldızlar SSS Holding’in maden işletmelerinde. Bu sefer adresler, toplam 400 işçinin çalıştığı Yozgat Rasih ve İhsan ile Giresun’daki Nesko işletmeleri. Ücretlerin ödenmemesi üzerine ilk eylemlerini altı ay önce yapan işçilere bir kısım ücret yatırılmış ve söz verilmişti. İşçiler sözlerin tutulmadığını, dört aylık alacakları olduğunu söyledi. Direnişlerin bir diğeri Smart Solar’ın İzmir Aliağa fabrikasında. İşçilerin Tesİş’ten ayrılıp DİSK/Enerji Sen’de örgütlenmesinin ardından 7 öncü işçinin “kadro fazlalığı” denilip çıkarılmasına karşı başlayan eylem üçüncü gününde de devam etti. Eylem bugün 15.00’te İstanbul Kavacık’taki şirket genel merkezine taşınıyor. Örgütlenme uzmanı Mert Melih Cebeci’nin aktardıklarına göre sendika değişikliğinden önce mevcut TİS uygulanmıyordu ve işveren ile Tes-İş arasında zamların 12 aylık vadeyle ödenmesi için sözlü anlaşmaya varılmıştı. İşyeri temsilcisi ise seçimle değil İnsan Kaynaklarının seçtiği kişilerden atanmıştı.

KAPIKULE’DE EYLEM

Bugün başka bir hak talebi de Edirne Kapıkule sınır kapısından yükselecek; Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ ve Türkiye’den uluslararası nakliyat şoförleri ilk kez ortak bir eylemle direksiyonlarını kilitleyecek. Karayolu Taşımacılık İşçileri Sendikası ve Uluslararası Şoförler Derneği’nin temsilcileri, şoförlerin, AB’nin 90/180 gün kuralı yüzünden yılın yarısında çalışamaz hale getirildiklerini; sınır kapılarında insanlık dışı koşullarda 4-5 gün kuyruklarda beklediklerini açıkladı.

Market işçilerinin de sabrı tükeniyor. DİSK/Sosyal-İş Mağaza ve Market Emekçileri Komisyonu, gün boyu ayakta çalışmak zorunda oldukları halde bir suyu bile parasını ödemeden içemediklerini, yemek ödemelerinin 2 yıldır 4108 lirada tutulduğunu belirterek A 101’e seslendi: “İnsanca çalışma hakkımızı almaya geleceğiz, bu bir rica değildir!”