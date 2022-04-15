Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ücretli çalışan sayılarına ilişkin verileri yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi iken, 2022 yılı şubat ayında 13 milyon 602 bin 642 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,1 arttı.
SANAYİDE ARTIŞ YÜZDE 0,7 OLDU
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış kaydetti.
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