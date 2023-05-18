Ücretli çalışanlar arabaya ulaşamıyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:30

Her geçen gün gelen zamlarla fiyatı ulaşılmaz hale gelen araba için bankalar krediyi kesti. Sabit gelirli yurttaş, peşinat biriktirmekte bile zorlanırken kredi vadelerinin 3 aya kadar düştüğü belirtiliyor. Yılbaşından bu yana ortalama yüzde 35, başkanlık sisteminden bu yana ise yüzde 570 artan fiyatların yanı sıra yatırım amacıyla otomotive koşanların patlattığı taleple yurttaş araç bulamıyor.

Yüksek ÖTV oranlarının yanı sıra bulunurluk ve kredilerin yurttaş için arabayı hayal haline getirdiği belirtilirken durum öyle bir hal aldı ki oto kiralama filoları da araç bulamadığını sık sık dillendirmeye başladı.

Otomotivdeki arz sıkıntısı ikinci elde fiyatları uçurdu. Sıfırı 470 bin 900 TL’den başlayan Fiat Egea, ikinci el araç sitelerinde 605 bin TL’den başlıyor. Bu ilanlarda galericilerin ilan başlığına eklediği “Hemen teslim” cümlesi ise fiyatın neden yüksek olduğunu açıklıyor.