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Ünlü bilet platformunun yeni sahibi belli oldu: Çoğunluk hissesi için anlaşma imzalandı

Ünlü bilet platformunun yeni sahibi belli oldu: Çoğunluk hissesi için anlaşma imzalandı

10.09.2026 12:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ünlü bilet platformunun yeni sahibi belli oldu: Çoğunluk hissesi için anlaşma imzalandı

MetropolCard, çevrimiçi bilet platformu Bilet.com’un çoğunluk hissesini satın almak için anlaşma imzaladı. İşlemle birlikte şirketin dijital ödeme ve çalışan yan hakları ekosistemine seyahat hizmetlerini de ekleyerek kullanıcılarına daha geniş bir hizmet ağı sunması hedefleniyor.
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Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, çevrim içi bilet platformu Bilet.com’un yüzde 51 hissesini satın almak amacıyla Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla duyurulan anlaşmanın ardından MetropolCard’ın ürün ve hizmet ekosisteminin seyahat teknolojileri alanında genişletilmesi planlanıyor.

BİLET.COM HİZMETLERİ METROPOLCARD'A ENTEGRE EDİLECEK

Yeni yapı kapsamında MetropolCard ile Bilet.com’un teknoloji, dijital kullanıcı deneyimi ve hizmet ekosistemindeki uzmanlıklarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Bilet.com üzerinden sunulan seyahat hizmetlerinin MetropolCard mobil uygulamasına entegre edilerek kullanıcılara tek bir ekosistem üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

MetropolCard’ın geliştirdiği yeni nesil ürünler, insan kaynakları teknolojileri, dijital ödeme çözümleri ve stratejik işbirlikleriyle çalışanların günlük yaşamındaki farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet alanını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

SEYAHAT ALANINDA YENİ KAMPANYALAR PLANLANIYOR

MetropolCard ve Bilet.com’un yeni dönemde kullanıcıların farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve avantaj modelleri geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Uçak ve otobüs biletlerinin yanı sıra feribot yolculuklarını da kapsayacak yeni uygulamalarla MetropolCard kullanıcılarının seyahat hizmetlerinden daha avantajlı şekilde yararlanması hedefleniyor.

METROPOLCARD CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, şirketin büyüme stratejisinin kullanıcıların günlük yaşamındaki temas noktalarını artırırken teknoloji ile faydayı aynı ekosistemde bir araya getirmek üzerine kurulduğunu belirtti.

Yıldırım, Bilet.com’a yönelik atılan adımın bu stratejinin önemli parçalarından biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerjiye uzanan ekosistemimize seyahati güçlü bir şekilde dahil ediyoruz. Bilet.com'un teknoloji ve seyahat alanındaki deneyimiyle MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve kullanıcı ekosisteminin oluşturacağı sinerjinin her iki marka için de yeni büyüme alanları yaratacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın günlük yaşamına daha fazla değer katan yenilikçi ürün ve avantajları hayata geçirmeye devam edeceğiz

İlgili Konular: #bilet #hisse #Satış #Dijital ödeme

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