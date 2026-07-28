Ünlü fast food markası iflas etti: Restoranları satışa çıkarıldı...

ABD'nin en büyük Popeyes franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., yaşadığı mali krizin ardından başlattığı iflas sürecinde elindeki son restoranları da satarak faaliyetlerini sonlandırdı.

The Street'te yer alan habere göre, Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, şirketin Orlando bölgesinde bulunan son 23 Popeyes şubesinin SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon ABD Doları karşılığında devredilmesini onayladı. Söz konusu şubelerin daha önce RFI Ventures LLC'ye satılması planlanmış ancak alıcının finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle satış gerçekleşmemişti.

97 RESTORAN DAHA SATILDI, 39 ŞUBE KAPATILDI

Sailormen Inc., iflas yapılanması kapsamında haziran ayında portföyündeki 97 restoranı da elden çıkardı.

Bu kapsamda 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16 restoran Popeyes'ın ana şirketi Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5 restoran SBH Foods PLK LLC'ye ve 3 restoran ise 61 Biscuits LLC'ye devredildi.

Alıcı bulunamayan veya yüksek zarar açıklayan 39 şube ise tamamen kapatıldı. Mahkeme kayıtlarına göre, zarar eden restoranların kapatılmasıyla yıllık 1 milyon ABD Doları'nın üzerinde maliyet tasarrufu sağlanması hedeflendi.

ANA MARKA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Yürütülen iflas sürecinin yalnızca franchise işletmecisi Sailormen Inc.'i kapsadığı, Popeyes Louisiana Kitchen'ın ise faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü belirtildi.

1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen Inc., en güçlü döneminde Florida ve Georgia eyaletlerinde toplam 136 Popeyes restoranı işletiyor ve yaklaşık 2 bin 900 kişiye istihdam sağlıyordu.

Ancak artan borç yükü, temerrüde düşen yükümlülükler ve operasyonel zararlar nedeniyle şirket, 2026 yılının ocak ayında ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.