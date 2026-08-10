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Ünlü fast-food zinciri iflas etti: Dev marka tüm restoranlarını kapattı

Ünlü fast-food zinciri iflas etti: Dev marka tüm restoranlarını kapattı

10.08.2026 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ünlü fast-food zinciri iflas etti: Dev marka tüm restoranlarını kapattı

Sağlıklı ve uygun fiyatlı fast-food konseptiyle öne çıkan ABD merkezli restoran zinciri Salad And Go, borç krizini aşamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Agresif büyüme stratejisinin ardından mali dengesini kaybeden şirket, kalan tüm şubelerini kapatıp kapılarına kilit vurarak faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.
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ABD merkezli sağlıklı fast-food zinciri Salad And Go, derinleşen mali sorunların ardından faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin bağlı bulunduğu And Go Concepts, ABD İflas Mahkemesine Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Mahkeme gözetiminde borçların yeniden yapılandırılması ve tasfiye sürecine imkan tanıyan başvurunun ardından şirket, Arizona ve Nevada'da faaliyet gösteren kalan 70 restoranının tamamını kalıcı olarak kapattı.

TÜM RESTORANLARINI KAPATTI

Müşterilerine hizmet veren son şubelerin de kapatılmasıyla Salad And Go, ABD'deki ticari faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

2013 yılında Arizona'da kurulan şirket, uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünleri araçtan servis modeliyle müşterilere sunmayı hedefliyordu. Marka kısa sürede Arizona, Nevada, Teksas ve Oklahoma'ya yayılarak restoran sayısını 100'ün üzerine çıkardı.

HIZLI BÜYÜME STRATEJİSİ SONUÇ VERMEDİ

Şirketin agresif büyüme stratejisi, beklenen satış rakamlarının yakalanamaması nedeniyle mali sorunları beraberinde getirdi.

Bölgesel pazarlardan aşamalı olarak çekilmeye başlayan Salad And Go, son dönemde temel faaliyet alanlarına odaklanarak mali yapısını toparlamaya çalıştı. Ancak şirket üzerindeki mali yükün ağırlaşmasıyla birlikte faaliyetlerin sürdürülmesi mümkün olmadı.

10 YILI AŞKIN FAALİYETİN ARDINDAN PERDEYİ KAPATTI

Arizona'da başlayan restoran zincirinin tüm şubelerini kapatmasıyla Salad And Go'nun ABD'deki 10 yılı aşkın faaliyet dönemi sona erdi.

Şirketin Chapter 11 başvurusu kapsamında borç yapılandırma ve tasfiye sürecinin yürütülmesi beklenirken, markanın kalan restoranlarının da tamamen kapanmasıyla ticari faaliyetleri sona ermiş oldu.

İlgili Konular: #ABD #iflas #Fast Food

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