Ünlü pizza zinciri şubelerini kapatıyor: Üç kez iflas başvurusu yapmıştı...

ABD’de pizza restoranları sektöründe 2026 boyunca süren şube kapatma dalgasına Bertucci’s de eklendi.

Boston merkezli zincir, Virginia eyaletinin Springfield kentindeki restoranını eylül sonunda kapattı. Böylece şirketin Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania’daki toplam restoran sayısı 11’e düştü.

Bertucci’s’in resmi internet sitesinde de faaliyet gösteren restoran sayısı 11 olarak yer alıyor.

100'DEN FAZLA ŞUBEYE ULAŞMIŞTI

1981’de kurulan Bertucci’s, özellikle 1980’lerde Massachusetts’te hızlı bir büyüme dönemine girdi.

Şirket 1985’te ikinci ve üçüncü restoranlarını açarken, 1989’a gelindiğinde şube sayısı 14’e yükseldi.

Sonraki yıllarda New Hampshire’dan Florida’ya, batıda ise Illinois’e kadar genişleyen Bertucci’s, bir dönem 100’den fazla restorana ulaştı.

İLK İFLASTAN ÖNCE 40'TAN FAZLA ŞUBE KAPANDI

Şirketin büyüme süreci daha sonra tersine döndü.

Bertucci’s, Nisan 2018’de ilk kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunmadan önce 40’tan fazla restoranını kapattı.

İlk iflas başvurusu sırasında zincirin 59 restoranı faaliyetlerini sürdürüyordu.

TheStreet’in aktardığına göre Bertucci’s, Aralık 2022’de ikinci kez iflas korumasına başvurduğunda restoran sayısı 31’e kadar gerilemişti. Şirket bu dönemde 15 restoranını daha kapattı.

ÜÇÜNCÜ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Bertucci’s, 24 Nisan 2025’te üçüncü kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, tüketici talebinin geleneksel restoran modelinden uzaklaşmasını mali sıkıntıların nedenleri arasında gösterdi.

Bertucci’s, iflas başvurusundan yalnızca bir gün önce Boston’daki Tremont Street’te yeni “Pronto” konseptini devreye aldı.

YENİ KONSEPT DE KÜÇÜLMEYİ DURDURAMADI

Fast-casual formatında tasarlanan Pronto konseptiyle şirket, yoğun şehir yaşamına uygun daha hızlı bir servis modeli oluşturmayı hedefledi.

Müşterilerin siparişlerini tezgahtan veya internet üzerinden vererek yemeklerini yanlarında götürebildiği modelde şirketin geleneksel tuğla fırınlarının kullanılmasına devam edildi.

Bertucci’s’in menüsünde pizzaların yanı sıra Toskana usulü tavuk kanatları, çorbalar ve taze hazırlanan focaccia sandviçleri yer alıyor.

Ancak yeni konsept, şirketin genel küçülme eğilimini durdurmaya yetmedi.

PIZZA HUT VE PAPA JOHN'S DA ŞUBE KAPATIYOR

Bertucci’s’in küçülmesi, ABD pizza sektöründeki daha geniş çaplı kapanma dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pizza Hut’ın sahibi Yum Brands, “Hut Forward” planı kapsamında 2026’nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 restoranın kapatılacağını açıklamıştı.

Papa John’s da 2026 sonuna kadar 200 restoranını kapatma kararı aldı.

Chuck E. Cheese’in sahibi CEC Entertainment Concepts LP ise 2026’da şu ana kadar 6 restoranını kapattı.

Şirket, bazı restoranların kira sözleşmelerini yenilemezken kapanışların “mülk portföyü yönetimi” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

CEC Entertainment Sözcüsü Allison Chouinard, kira sözleşmelerinin sona ermesi, değişen piyasa koşulları ve tüketici tercihlerindeki dönüşüm doğrultusunda gayrimenkul stratejisinin yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

Şirket yöneticilerinden Alejandra Brady ise kapanışların finansal veya operasyonel sıkıntının göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.