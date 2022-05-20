Üretici enflasyonunda yeni rekor

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:40

Küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve darboğaz Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesi Almanya'da üretici maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Ülkede üreticilerin maliyet artışı yükselişi sürüyor.

Almanya genelinde nisan ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.5 arttı. Böylece 1990’da Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana en yüksek yıllık üretici enflasyonu kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında ise üretici fiyat endeksinin nisan ayında yüzde 2.8 arttığı görüldü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1.2 olarak belirlenmişti.