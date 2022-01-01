Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 10:52

Adalet Bakanlığı'nın "2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 200-300 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1203-1404 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400-500 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500-601 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601-700 lira arasında ücret ödenecek.