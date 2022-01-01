Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2022 yılına ait asgari ücret tarifesi belli oldu.
Adalet Bakanlığı'nın "2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 200-300 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1203-1404 lira arasında ödeme yapılacak.
Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400-500 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500-601 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601-700 lira arasında ücret ödenecek.
İlgili Haberler
- Asgari ücret vergi dışı bırakıldı, düzenleme yapılmadı: Binlerce engelli yurttaş mağdur
- Son dakika | Maaşların asgari ücret tutarından, gelir vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
- Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AKP oylarıyla reddedildi
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Atakan Arslan'dan 'Survivor All Star' açıklaması
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Kripto para mağdurları anlattı
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı