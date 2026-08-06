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Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu
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Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

6.08.2026 09:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Prim borcu bulunan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yasal düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen yeni uygulama kapsamında; geçmişe dönük SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı prim borçları doğrudan emekli aylıkları ile dul ve yetim aylıklarından tahsil edilebilecek. Kurumun borcu sonradan tespit etmesi halinde bile geçerli olacak bu kesintilerde, mağduriyet yaşanmaması adına maaşın yüzde 10'u gibi belirli yasal sınırlar uygulanacak. İşte maaş kesintilerine dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın gelir kapısı olan emekli, dul ve yetim aylıklarında SGK prim borcu kesintisi dönemi resmen başladı. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan ancak detayları yeni netleşen uygulamaya göre, geçmiş yıllarda ödenmemiş sigorta prim borcu bulunan yurttaşların bu borçları, halihazırda aldıkları aylıklardan kanuni oranlar çerçevesinde doğrudan kesilecek.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Uygulamanın kapsamı ve kesinti oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin, emeklilerin farklı sigorta kollarına ait geçmiş borçlarının yeni dönemde aylıklara nasıl yansıyacağını anlattı.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

BAĞ-KUR, SSK VE EMEKLİ SANDIĞI BORÇLARI KAPSAMDA

Emeklilik hakkı elde etmiş ancak geçmişte sigorta primlerini eksik yatırmış veya borçlandırmış kişilerin dosyaları yeniden inceleniyor.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin, hangi kurumdan emekli olunduğuna bakılmaksızın tüm sigorta kollarının bu sisteme dahil edildiğini belirterek, "Gerek Bağ-Kur, gerek Emekli Sandığı, gerekse SSK diye bildiğimiz prim borçları varsa, bu prim borçlarına ilişkin de kesintiler yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

SGK SONRADAN TESPİT ETSE BİLE KESİNTİ UYGULANACAK

Uygulamanın en dikkat çeken yanlarından biri de borcun tespit zamanı. Bir yurttaşa SGK tarafından emekli aylığı bağlanmış olsa dahi, kurumun yapacağı geriye dönük incelemelerde tespit edilecek prim borçları doğrudan maaştan tahsil edilebilecek.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Ancak emeklilerin yaşam standartlarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bu kesintiler yasal bir üst sınırla sınırlandırıldı.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Maaştan yapılacak kesinti oranları şu şekilde uygulanacak:

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Genel haciz kuralları gereği maaştan yapılacak kesinti en fazla aylığın dörtte biri (yüzde 25) oranında olabilecek.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Ancak SGK prim borcu tahsilatlarında yapılacak özel kesinti, emekli maaşının yüzde 10'unu aşamayacak.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Tarkan Özçetin bu yasal sınırı, "Kesintilerin en fazla maaşın dörtte biri oranında olabileceği, yine yapılacak bu kesintilerin de maaşların yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin düzenleme söz konusu" sözleriyle özetledi.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARDA KESİNTİ NASIL OLACAK?

Hem kendi emekli maaşını hem de vefat eden eşinden veya anne/babasından dolayı dul/yetim aylığı alan yurttaşlar için kesinti kuralları her dosya için ayrı ayrı işletilecek.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Bu kurala göre, kişinin sadece kendi SGK geçmişinden kaynaklanan bir prim borcu varsa, bu borç başka bir hak sahibinin (örneğin vefat eden eşin) dosyası üzerinden bağlanan dul aylığına yansıtılamayacak.

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Hem kendi borcu hem de eşinin borcu varsa:

Eğer prim borcu hem kişinin kendisine hem de vefat eden eşine aitse, kurum her iki aylık üzerinden de ayrı ayrı kesinti yapma hakkına sahip olacak.

 

Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu

Tarkan Özçetin, ikili kesinti durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Hem eşinin prim borcu daha sonra tespit edilirse hem de kendisinin prim borcu varsa; kendi maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaştan da yüzde 10 oranında bu prim borcuna karşılık kesinti yapılabileceğine ilişkin düzenleme söz konusu."

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