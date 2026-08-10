Uzman isimden gümüş yatırımcısını heyecanlandıran tahmin: Yükselişte altını geride bırakabilir

ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentileri zayıflatırken değerli metal fiyatlarında güçlü yükselişi beraberinde getirdi. Geçen hafta yüzde 10,2 değer kazanarak altından daha güçlü performans gösteren gümüşte gözler 67 dolar seviyesine çevrildi. Analistler, önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha güçlü bir performans gösterebileceğini değerlendiriyor.

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına ilişkin veriler, altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşü tersine çevirdi. Her iki değerli metal de son 7 ayın en güçlü haftalık performansını sergilerken, gümüşteki yükseliş altına kıyasla daha hızlı gerçekleşti.

Ons altın geçen haftayı yüzde 7,4 yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, ons gümüş yüzde 10,2 değer kazanarak 63,54 dolara çıktı.

Yeni haftada da gümüşte yükseliş devam etti. Ons gümüş yüzde 0,8 artışla 64 doların üzerine çıkarken, gram gümüşün fiyatı 98,37 TL seviyesine yaklaştı.

GÜMÜŞTE 65,21 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Teknik göstergeler, gümüşte yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. 65,21 dolar seviyesi gümüş için ilk önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşması halinde yükselişin 67 dolara doğru hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,10 dolar ilk önemli destek seviyesi olarak takip ediliyor.

Bununla birlikte gümüşte teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması, yükseliş sürecinde kısa süreli kâr satışları ve geri çekilmeler yaşanabileceğine işaret ediyor.

GÜMÜŞÜN ALTINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR SEYİR İZLEYEBİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha güçlü bir performans gösterebileceğini belirtti.

Ergezen, savaşın yeniden şiddetlenmemesi ve faiz artırım beklentilerinin güçlenmemesi halinde önümüzdeki 1-2 ay içerisinde gümüşün altına kıyasla daha iyi bir performans sergileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan dolar endeksinin 100 seviyelerine yakın seyretmesi ve petrol fiyatlarının 80 doların üzerinde kalması, değerli metallerdeki yükselişi sınırlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ergezen'e göre petrol fiyatlarının 70 dolar civarına gerilemesi, altın ve gümüş fiyatlarında daha olumlu bir görünüm oluşturabilir.

ÜST ÜSTE ALTINCI YILI DA ARZ AÇIĞIYLA TAMAMLAYABİLİR

Gümüş Enstitüsünün tahminleri de piyasadaki arz-talep dengesizliğine dikkat çekiyor.

Küresel gümüş arzının bu yıl yüzde 1,5 artması beklenirken, buna rağmen piyasada 67 milyon ons seviyesinde arz açığı oluşacağı öngörülüyor.

Bu gerçekleşirse gümüş piyasası üst üste altıncı yılı da arz açığıyla tamamlamış olacak.

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