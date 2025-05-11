Uzmanı anlattı: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Yayınlanma: 11.05.2025 - 10:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 10:00

Sahte altın vakalarındaki artışa dikkat çeken kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, “Sahtecilik olayları tehlikeli bir boyuta ulaştı” diyerek yurttaşları uyardı.

Altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde sahte altın girişimlerinin de arttığına işaret eden uzmanlar, bu durumun hem tüketiciler hem de kuyumcular açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Demaş Kuyumculuk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yurttaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

'SAHTECİLİK TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI'

Özellikle son aylarda gram altın, çeyrek altın ve bilezik gibi ürünlerde sahtecilik olaylarının çoğaldığını dile getiren Kitiş, “Dışarıdan bakıldığında ayırt edilmesi neredeyse imkânsız hale gelen bu ürünler, gramaj açısından eksik ya da tamamen sahte materyaller içeriyor. Sahtecilik olayları tehlikeli bir boyuta ulaştı. Alışveriş yapılacak kuyumcunun Ticaret Bakanlığı onaylı ve ilgili meslek odalarına kayıtlı olması büyük önem taşıyor. Ayrıca ürünlerin darphane baskılı, sertifikalı ve faturalı olması gerekiyor. Demaş A.Ş. olarak tüm ürünlerimizi belge ve sertifikalı rafineri üretimi olarak sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'CEZAİ YAPTIRIMLAR DAHA ETKİLİ UYGULANMALI'

Sektörde güvenin sürdürülebilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen Kitiş, “Sahte altın üretimi ve satışı organize dolandırıcılık suçudur. Bu konuda hem mali hem de cezai yaptırımlar daha etkili uygulanmalı” değerlendirmesinde bulundu.