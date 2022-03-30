Uzmanlar uyardı: Altın son bir ayın en düşük seviyesinde

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:18

Altın Ukrayna’da gerginliği düşüren gelişmeler üzerinde güvenli varlıklara azalan taleple son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’de yapılan barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair iyimserlikle bu hafta yüzde 2 değer kaybetti.

BloombergHT'nin haberine göre, Moskova’nın askeri operasyonlarını durdurma önerisine taktik bir hamle gibi göründüğü düşüncesiyle ihtiyatla yaklaşılıyor. Fed’in enflasyonu dizginlemek için gittikçe agresifleşen yaklaşımı da tahvil getirilerini yukarı çekere değerli metal üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Salı günü yaptığı açıklamada bu yıl bir dizi “ölçülü ve sistemli” faiz artışı beklediğini fakat enflasyonun artması durumunda Mayıs ayında yarım puanlık artışa açık olduğunu belirtti.

Değerli metal, savaş ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu çeyrek için yüzde 5 yukarıda seyrini sürdürüyor. ABD’de durgunluk korkuları altının güvenli liman özelliğini olarak cazibesini artırırken, iki ve on yıllık tahvil getirileri de 2019’dan bu yana ilk kez tersine dönerek dikkat çekti.

Spot altın yatay seyrini sürdürerek 1919,61 dolardan işlem görüyor.