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Üzüm üreticisi zor hasatla karşı karşıya: Maliyet arttı, fiyatlar geriledi

Üzüm üreticisi zor hasatla karşı karşıya: Maliyet arttı, fiyatlar geriledi

15.09.2026 12:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Üzüm üreticisi zor hasatla karşı karşıya: Maliyet arttı, fiyatlar geriledi

Üzüm üreticileri, 2026 kuru üzüm sezonunda hem verim kaybı hem de düşen alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. ÇİFTÇİ-SEN, TARİŞ ve TMO’nun alım politikalarına tepki gösterirken, randevu uygulamasının da üreticileri tüccarların insafına bıraktığını savundu.
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Üzüm üreticilerinin hasat döneminde yaşadığı sorunlar büyüyor. Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN), 2026 yılı kuru üzüm sezonunda üreticilerin hem verim hem de fiyat açısından ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek TARİŞ ve TMO'nun uygulamalarına tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, üzümlerde yeterli tatlanmanın gerçekleşmemesi nedeniyle kuru üzüm elde etmek için gereken yaş üzüm miktarının arttığına dikkat çekildi. Geçmiş yıllarda 1 kilogram kuru üzüm 5-5,5 kilogram yaş üzümden elde edilirken, bu yıl aynı miktarda kuru üzüm için 7-7,5 kilogram yaş üzüm gerektiği belirtildi.

YAŞ ÜZÜM FİYATI 8 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Açıklamaya göre, geçen yıl 16-18 TL/kg seviyesinde olan sumalık yaş üzüm alım fiyatı bu yıl 11 TL/kg civarında işlem görmeye başladı. Fiyatlar birkaç gün içinde ise 7-8 TL/kg seviyesine kadar geriledi.

Üreticilerin maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, kuru üzüm alım fiyatlarının da geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde düşürüldüğü ifade edildi.

TARİŞ VE TMO'NUN ALIM FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ

TARİŞ ve TMO'nun kuru üzüm alım fiyatlarına da tepki gösterildi. 2024 ve 2025 yıllarında çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına 120 TL ve üzeri fiyat açıklanırken, TARİŞ 2026 yılı için avans fiyatını 80 TL olarak duyurdu.

TMO'nun açıkladığı fiyat ise 90 TL oldu.

ÇİFTÇİ-SEN, alım fiyatlarının geçmiş yılların oldukça altında kalmasının yanı sıra TARİŞ'in kendisine borcu bulunan ortaklarından borçları kadar üzüm almaya başladığını belirtti.

TMO'DAN ÇKS KAYDI GEREKÇESİYLE RANDEVU VERİLMEDİ

Sendikanın açıklamasında TMO'nun alım randevularında da üreticileri mağdur ettiği savunuldu.

Buna göre TMO, üreticilerin ÇKS kayıtlarında “sofralık sultaniye çekirdeksiz üzüm” beyanı bulunmasını, ancak kayıtlarda ürünün “kurutmalık” olduğunun belirtilmemesini gerekçe göstererek alım randevusu vermiyor.

ÇİFTÇİ-SEN, önceki yıllarda TMO'nun randevu sisteminde Sultaniye üzümü yetiştiren üreticilerin ÇKS kayıtlarında sofralık-kurutmalık ayrımının sorgulanmadığını belirtti.

ÜRETİCİLER TÜCCARLARIN İNSAFINA BIRAKILIYOR

Açıklamada, üzüm üreticilerinin yıllardır ürünlerinin bir bölümünü yaş sofralık olarak sattığı, kalan bölümünü ise kurutarak kuru üzüm şeklinde değerlendirdiği vurgulandı.

ÇİFTÇİ-SEN, ÇKS kaydında “kuru üzüm” ifadesinin bulunmaması gerekçesiyle üreticilere randevu verilmemesinin ve ürünlerinin alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sendika, TMO'nun bu uygulamasının çok sayıda üzüm üreticisini tüccarların insafına bıraktığını savunarak, “Zaten batmak üzere olan üreticilerin batışını hızlandırmak demektir. Bu yanlıştan dönülmelidir” çağrısında bulundu.

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