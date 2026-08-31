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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda
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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

31.08.2026 12:46:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile haneye giren toplam gelir ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından karşılanarak asgari gelir güvencesi oluşturulması amaçlanıyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile Türkiye'deki sosyal destek mekanizmasında yeni bir döneme geçilmesi planlanıyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Proje, herkese eşit miktarda ödeme yapılması yerine, haneye giren toplam gelir ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması esasına dayanıyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

FARK KADAR ÖDEME YAPILACAK

Resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi olan uygulamanın temel amacı, haneler için asgari gelir güvencesi oluşturmak. Sistem kapsamında bireysel ödemeler yerine haneye giren toplam gelir dikkate alınacak.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Hesaplama yöntemi: Hanenin toplam geliri ile belirlenen gelir sınırı arasındaki fark esas alınacak.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Örnek uygulama: Tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında kalan bir yaşlının geliri, devlet desteğiyle asgari ücret seviyesine tamamlanacak.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

ERKEN EMEKLİLİK TALEPLERİNE ETKİSİ

Sistemle temel refah seviyesinin korunması amaçlanırken, projenin kademeli emeklilik bekleyenler üzerindeki olası etkileri de gündeme geliyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulması sayesinde, kişilerin yalnızca geçim kaygısıyla erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalabileceği öne sürülüyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

ÜLKE ÇAPINDAKİ TAKVİM

Halihazırda pilot bölgelerde yürütülen uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde devreye alınması öngörülüyor.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Uygulamanın ülke çapında başlaması halinde, geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelerin gelir açığının devlet desteğiyle tamamlanması planlanıyor.

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