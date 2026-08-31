Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile Türkiye'deki sosyal destek mekanizmasında yeni bir döneme geçilmesi planlanıyor.

Proje, herkese eşit miktarda ödeme yapılması yerine, haneye giren toplam gelir ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması esasına dayanıyor.

FARK KADAR ÖDEME YAPILACAK Resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi olan uygulamanın temel amacı, haneler için asgari gelir güvencesi oluşturmak. Sistem kapsamında bireysel ödemeler yerine haneye giren toplam gelir dikkate alınacak.

Hesaplama yöntemi: Hanenin toplam geliri ile belirlenen gelir sınırı arasındaki fark esas alınacak.

Örnek uygulama: Tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında kalan bir yaşlının geliri, devlet desteğiyle asgari ücret seviyesine tamamlanacak.

ERKEN EMEKLİLİK TALEPLERİNE ETKİSİ Sistemle temel refah seviyesinin korunması amaçlanırken, projenin kademeli emeklilik bekleyenler üzerindeki olası etkileri de gündeme geliyor.

Haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulması sayesinde, kişilerin yalnızca geçim kaygısıyla erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalabileceği öne sürülüyor.

ÜLKE ÇAPINDAKİ TAKVİM Halihazırda pilot bölgelerde yürütülen uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde devreye alınması öngörülüyor.