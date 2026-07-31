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Vergi ödemelerinde yeni dönem: Teminat sistemi değişti, 30 günlük süre başladı

Vergi ödemelerinde yeni dönem: Teminat sistemi değişti, 30 günlük süre başladı

31.07.2026 11:54:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Vergi ödemelerinde yeni dönem: Teminat sistemi değişti, 30 günlük süre başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle vergi uygulamalarındaki teminat sistemini yeniden düzenleyerek uyumlu mükelleflere indirim sağlarken, hakkında sahte belge raporu bulunanlar için yükümlülüğü artırdı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi uygulamalarında teminat sistemine ilişkin düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, uyumlu mükelleflere teminat indirimi sağlanırken, hakkında sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünde vergi inceleme raporu bulunan mükellefler için teminat tutarı beş katına çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

UYUMLU MÜKELLEFE BEŞTE BİR ORANINDA TEMİNAT

Düzenlemeye göre, teminatın verileceği yılda sunulması gereken ve bir önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gerekli şartları sağlayarak uyumlu mükelleflere tanınan vergi indiriminden yararlanma hakkı bulunan mükellefler, teminatı beşte bir oranında verebilecek.

SAHTE BELGE RAPORU BULUNANA 5 KAT TEMİNAT

Hakkında sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler ise raporun vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile kesinleştiği tarih arasındaki sürede, normal tutarın beş katı kadar teminat vermekle yükümlü olacak.

TEMİNAT İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

Vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmesinin ardından mükelleflere yazılı bildirim yapılacak.

Bu bildirimle birlikte mükelleflerden eksik kalan teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #vergi #Hazine ve Maliye Bakanlığı

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