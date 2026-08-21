Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının daha uygun koşullarda ödenmesine imkan sağlayan düzenlemede başvuru süresi daralıyor.

Mükellefler, borç tutarları ve mevcut mali durumları dikkate alınarak ödeme planı oluşturulması için 31 ağustos pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI Düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları tecil edilebiliyor.

Mükelleflerin çok zor durumda olduklarını belgelemeleri ve başvurularının uygun bulunması halinde borçlar 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürülürken, 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat gösterme şartı da kaldırıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Mükellefler ayrıca bağlı bulundukları vergi dairelerine doğrudan başvurabilecek.

SGK prim borçları için başvurular ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.