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Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor
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Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

21.08.2026 10:55:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Vergi ve SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenlemede başvuru süresinin sonuna yaklaşıldı. Borçlarını uygun koşullarda ödemek isteyen mükellefler ay sonuna kadar başvuruda bulunabilecek.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının daha uygun koşullarda ödenmesine imkan sağlayan düzenlemede başvuru süresi daralıyor.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Mükellefler, borç tutarları ve mevcut mali durumları dikkate alınarak ödeme planı oluşturulması için 31 ağustos pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları tecil edilebiliyor.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Mükelleflerin çok zor durumda olduklarını belgelemeleri ve başvurularının uygun bulunması halinde borçlar 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürülürken, 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat gösterme şartı da kaldırıldı.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Mükellefler ayrıca bağlı bulundukları vergi dairelerine doğrudan başvurabilecek.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

SGK prim borçları için başvurular ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.

Vergi ve SGK borçlarına 72 ay taksit imkanı: Başvurularda son tarih yaklaşıyor

Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecek.

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