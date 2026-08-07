Vergi ve SGK borçlarında yapılandırma fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Kamuya olan vergi, SGK primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona erecek. Başvurusunu belirtilen süre içinde tamamlayan borçlular, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde uzun vadeli taksit, faiz indirimi ve teminat kolaylığı gibi önemli avantajlardan yararlanabilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yapılandırma uygulaması kapsamında vergi dairelerine olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yer alıyor.

Bunun yanı sıra SGK'ye olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırma kapsamındaki borçlar arasında bulunuyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet sistemi veya ilgili vergi daireleri üzerinden yapılabilecek.

Birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin ise her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekecek.

SGK prim borçlarında ise başvuruların ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerekli belgelerle birlikte iletilmesi isteniyor.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI SUNULUYOR

Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı borcun niteliğine ve borçlunun mali durumuna göre belirlenecek.

Mali durumu uygun olanlar için 36 aya kadar, belirli kriterleri sağlayanlar için 48 aya kadar, en zor durumdaki borçlular için ise 72 aya kadar taksit imkânı sunulacak. KDV borçlarında ise en fazla 12 taksit uygulanabilecek.

FAİZ İNDİRİMİ VE TEMİNAT AVANTAJI

Yapılandırmadan yararlanan borçlular için yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Şartları sağlayanlar 10 puanlık faiz indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek.

İlk taksit ödemeleri vergi borçlarında 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, ödeme koşullarına uymaları halinde araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek.

Ancak araç satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için borcun tamamen kapatılması gerekecek.

Uzmanlar, yapılandırmadan yararlanmak isteyen yurttaşların son günü beklemeden başvurularını tamamlaması gerektiğini vurgularken, 31 Ağustos'un ardından başvuru süresinin sona ereceğini ve yapılandırma kapsamında sunulan taksit, faiz indirimi ile diğer avantajlardan yararlanılamayacağını hatırlatıyor.