Düşük zam dayatmasına tepki: Getir’e bağlı faaliyet yürüten Vigo kuryeleri eylemde!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:56

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:06

Getir kuryelerinin zam oranları belli oldu. İstanbul'un birçok bölgesinde farklı zam oranları açıklandı. En düşük zam ise 4. bölge olan Bakırköy'e yapıldı. Burada dağıtımı yapan bağlı şirket Vigo'da üç yıllık kurye olan Yasin Kölge, düşük zamma tepki göstermesi üzerine işten atıldı.

Yasin Kölge'nin işten atılması diğer kuryeler arasında öfkeye neden oldu.

Bunun üzerine Bakırköy civarında toplanan kuryeler Getir Genel Merkezi önünde eyleme geçti.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Kubilay Çelik taleplerini şöyle sıraladı:

"1. Saatlik ücret 75, paket başı 30 TL.

2. Bölgeler arası uygulanan fiyat farklarının kaldırılması.

3. Uyum kesintilerinin kaldırılması.

4. Haksız yollarla yapılan kesintiler (malzeme eksikliği) kaldırılsın.

5. Motokuryelerin bu direniş sebebi ile işten atılmaması."

İŞÇİYİ TEHDİT ETTİ

Vigo'nun müdürlerinden Faruk Yaşar, işçileri WhatsApp üzerinden "Eylem yapmaya, hakkını arama, kalabalık görünmek için toplanmak isteyen arkadaşlar dün tekrar ettiğim gibi yine tekrar ediyorum. Fiyatlandırmayı beğenmeyen itiraz eden arkadaşlar yanlış yoldasınız. Toplanıp gelen arkadaşlar istifalarını vermek için de hazırlıklarını yapsınlar tekrar git gel yapmadan gelmişken sizler buraya, halledelim" diyerek tehdit etti.

Şirketin müdürü sözlerinin devamında, "Göz dağı verdiğimi düşünen arkadaşlar hiç olmadığım kadar ciddiyim" diyerek birkaç ismi de işten çıkardığını ifade etti.