VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:43

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.637,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.633 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.600-2.660 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,66 altında 2.619,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek 2.633,75 seviyesine çıktı.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 seviyesinin direnç, 2.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.