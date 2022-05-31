VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:38

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.946,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.945 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 4,1 yükselişle 2.930,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 2.937 puana çıktı.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.910 seviyesinin destek, 2.970 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,2 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022'nin tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.