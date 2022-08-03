VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.911 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.913,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 2.911.00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 2.893.00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin ziyaretini kınarken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) büyük çaplı askeri tatbikat başlattı. Çin ayrıca, ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek bir kararla Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.
Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini kaydetti.
Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.950 seviyesinin direnç, 2.860 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 78.62 olan yıllık enflasyonun, yüzde 81.42'ye yükseleceği hesaplanıyor.
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