VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3.134 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.137,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.3 üzerinde 3.134,00 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0.8 altında 3.123.25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 3.133.50 puana çıktı.
Analistler, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle pay piyasalarının yeni haftaya temkinli başladığını kaydederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 46 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlattı.
Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.
Bugün dünya veri gündeminin sakin olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.000 seviyesinin destek, 3.150 ve 3.180 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu ifade etti.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması