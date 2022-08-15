VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:46

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.137,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.3 üzerinde 3.134,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0.8 altında 3.123.25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 3.133.50 puana çıktı.

Analistler, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle pay piyasalarının yeni haftaya temkinli başladığını kaydederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 46 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlattı.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.

Bugün dünya veri gündeminin sakin olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.000 seviyesinin destek, 3.150 ve 3.180 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu ifade etti.