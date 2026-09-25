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Volkswagen ve Audi'den milyonlarca araç için acil çağrı: Sürüş esnasında direksiyon kilitlenebilir! Modeller açıklandı...

Volkswagen ve Audi'den milyonlarca araç için acil çağrı: Sürüş esnasında direksiyon kilitlenebilir! Modeller açıklandı...

25.09.2026 14:01:00
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Volkswagen ve Audi'den milyonlarca araç için acil çağrı: Sürüş esnasında direksiyon kilitlenebilir! Modeller açıklandı...

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, Volkswagen ve Audi'ye ait milyonlarca araçta sürüş esnasında direksiyon kilitlenmesine yol açabilecek teknik bir hata saptadı. Direksiyon civatasındaki kırılma riski nedeniyle dünya genelinde 3,5 milyona yakın araç yetkili servislere çağrılıyor.
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Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), ülkede Volkswagen ve yan kuruluşu Audi'ye ait yaklaşık 1 milyon aracı etkileyebilecek, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası saptandığını duyurdu.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, söz konusu araçların direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün tamamen yitirilmesine neden olabiliyor.

Yaşanabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parça ile değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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MİLYONLARCA ARAÇ İNCELENİYOR

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından geri çağırma ve teknik inceleme kapsamına giren marka, model ve üretim tarihlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre, Volkswagen Grubu bünyesinde 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri kronik arıza riski taşıyor.

Söz konusu teknik aksaklığın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde aracı etkilemesi bekleniyor.

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700 BİN AUDİ'DE ARIZA

Benzer bir teknik problemin Audi Grubu'nda da saptandığı bildirildi.

31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan indirilen Audi Q3 modellerini kapsayan sözkonusu arıza, dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 555 aracı doğrudan ilgilendiriyor.

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, sürücü güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu durum karşısında, listedeki araçlara sahip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına en kısa sürede resmî yetkili servislere başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

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