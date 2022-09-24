Volkswagen ve Belçikalı Elia işbirliği yapacak

24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Volkswagen’dan yapılan açıklamada, anlaşmayla iki şirketin elektrikli araçlardan şebekeye elektrik aktarımı için 'teşvikler, tasarım, güvenilir veri ve bağlantı' gibi dört alanda çalışacağı belirtildi.

Elli Üst Yöneticisi (CEO) Elke Temme, konuya ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç bataryasının mobil şarj cihazı olarak kullanılmasının üçlü bir fayda sağlayacağını belirtti.

Temme, “Birincisi, yenilenebilir enerjinin depolanabilmesi ve bununla daha verimli kullanılabilmesi nedeniyle iklim faydaları, ikincisi, otomobil şebeke dengelenmesine katkıda bulunabileceğinden elektrik şebekesine faydası ve üçüncüsü, müşteri araçtan şebekeye elektrik aktarım hizmetiyle ek gelir elde edebilmesi” ifadesini kullandı.

Elia Group Üst Yöneticisi Chris Peeters de elektrikli araçlardaki hızlı artışın elektrik ve hareketlilik sektörleri arasındaki iş birliği ihtiyacını güçlendirdiğini belirterek, “Artan sayıda elektrik araç kullanıcılarının elektrik sistemini dengede tutarken araçlarını şarj etmelerini sağlamak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, araçtan şebekeye teknolojisinin (V2G) kullanımının şebeke esnekliği, güvenliği, şebekenin dengelenmesi ve yüksek yenilenebilir enerji entegrasyonu sağlayacağını belirtiyor.