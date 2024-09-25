Volkswagen ve IG Metall Sendikası arasında gergin görüşmeler başlıyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:32

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:32

Volkswagen'deki güçlü sendikalar ve yöneticiler işten çıkarmalar ve Almanya'daki olası fabrika kapanışlarıyla ilgili önemli ücret görüşmelerine başlıyor. Bu görüşmeler, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in işgücü politikalarını ne kadar agresif bir şekilde uygulayacağını belirleyecek.

FABRİKA KAPANIŞLARI GÜNDEMDE

Almanya'da ilk kez bir fabrika kapanışının gündeme gelmesi, otomobil üreticisini IG Metall sendikası ile karşı karşıya getirdi. IG Metall, Volkswagen’in Almanya’daki 130.000 çalışanı için yeni iş anlaşmaları müzakere etmeye hazırlanıyor. Volkswagen, Almanya’nın batısındaki altı fabrikasında istihdamı güvence altına alan 1990'ların ortalarından kalma anlaşmaları bu ay feshetti.

Volkswagen, Almanya’daki yüksek enerji ve işgücü maliyetlerinin kendisini hem Avrupalı hem de Çinli rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunuyor. Volkswagen Personel Şefi Arne Meiswinkel, Hannover'deki görüşmelerin başında yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Almanya rekabetin gerisinde kalıyor. Volkswagen bu durumdan özellikle etkileniyor. Uluslararası rekabet bizi geçmekle tehdit ediyor. Durum çok ciddi.”

GÖRÜŞMELER TARİHİ MEKÂNDA YAPILACAK

Görüşmeler, Hannover’daki Schloss Herrenhausen’de, 19. yüzyılda Hanoverian kraliyet ailesinin ikamet ettiği tarihi mekânda gerçekleştirilecek. Almanya genelinde yüksek maliyetler, işgücü kıtlığı ve artan rekabet gibi sorunlarla mücadele edilirken, Volkswagen’in bu görüşmelerden çıkacak sonuçları büyük bir dikkatle beklediği ifade ediliyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ZORLUKLAR ARTIYOR

Almanya'nın ağır sanayi devleri BASF ve Thyssenkrupp gibi şirketler faaliyetlerini azaltmayı düşünürken, Mercedes-Benz ve BMW de Çin’deki zayıf talep nedeniyle son haftalarda kâr tahminlerini düşürdü. Bu tablo Almanya'daki otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor durumu daha da belirgin hale getiriyor.