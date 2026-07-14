Volkswagen yolun sonuna mı geldi? Model sayısı yarı yarıya düşürülecek

Avrupa otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden Volkswagen, küresel pazarda artan rekabet, düşen kârlılık ve yükselen maliyetler nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma planını değerlendiriyor. Şirketin model sayısını önemli ölçüde azaltması ve istihdamda büyük çaplı kesintilere gitmesi gündemde bulunuyor.

The Telegraph'ın analizine göre Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü yeniden artırmak amacıyla ürün gamını sadeleştirmeyi planlıyor. Sendikalarla uzlaşma sağlanması halinde yaklaşık 100 bin kişinin işten çıkarılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

MODEL SAYISI YARIYA İNEBİLİR

Analize göre Volkswagen Grubu bünyesinde bugün 130'dan fazla farklı model bulunuyor.

Hazırlanan yeniden yapılanma planı kapsamında model sayısının yaklaşık yarıya indirilmesi ve şirketin daha yüksek kârlılık sağlayan modellere odaklanması hedefleniyor.

HİSSELERDE SERT DEĞER KAYBI

Şirketin finansal performansındaki bozulma da yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

Volkswagen hisseleri son beş yılda yaklaşık yüzde 66 değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 40 milyar avronun altına geriledi.

Son çeyrekte satışların yüzde 9 düşmesi de şirket üzerindeki baskıyı artırdı.

ÇİN PAZARINDA REKABET KIZIŞTI

Volkswagen'in en büyük sorunlarından biri Çin pazarındaki konumunun zayıflaması oldu.

Analizde, Çinli otomobil üreticilerinin teknoloji ve elektrikli araç alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydettiği, bunun da Volkswagen'in ülkedeki teslimatlarını son çeyrekte yüzde 30'un üzerinde düşürdüğü belirtildi.

Şirketin Çin pazarına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle satışlardaki gerilemenin finansal sonuçlar üzerindeki etkisinin de büyüdüğü ifade edildi.

ABD TARİFELERİ VE ENERJİ MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Volkswagen'in karşı karşıya olduğu sorunların yalnızca Çin kaynaklı olmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin Kuzey Amerika satışlarını olumsuz etkilediği, Almanya'da yükselen enerji maliyetlerinin ise üretim giderlerini artırdığı belirtildi.

Analizde ayrıca Avrupa Birliği'nin elektrikli araç dönüşümüne yönelik politikaları ile içten yanmalı motorların aşamalı olarak devreden çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırdığı değerlendirmesine yer verildi.

MARKALARIN AYRILMASI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

The Telegraph'ın analizine göre, yeniden yapılanma kapsamında değerlendirilen seçeneklerden biri de grup bünyesindeki markaların daha bağımsız yapılar halinde faaliyet göstermesi.

Bu senaryoda Volkswagen, Audi, Porsche ve Skoda'nın ayrı şirketler olarak yapılandırılması; Skoda ve Seat'in uygun fiyatlı segmentte, Volkswagen markasının orta sınıfta, Audi'nin premium segmentte, Porsche, Lamborghini ve Bentley'nin ise lüks spor otomobil pazarında bağımsız stratejiler izlemesi öneriliyor.

TARİHİNİN EN KRİTİK DÖNEMLERİNDEN BİRİ

Analizde, yüksek üretim maliyetleri, güçlü sendikal yapı, Çin'den gelen yoğun rekabet ve küresel otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm nedeniyle Volkswagen'in tarihinin en kritik yeniden yapılanma süreçlerinden birine girdiği değerlendirmesi yapıldı.