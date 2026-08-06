Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Dolar/TL kurunda son aylarda görülen yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceği değerlendiriliyor. Analistlere göre kurun yönünü belirleyecek en önemli başlıklar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası ile küresel petrol fiyatlarındaki seyir yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dört Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Banka, enflasyonda kalıcı bir gerileme sağlanmadan faiz indirimine sıcak bakmadığı yönündeki duruşunu korudu.

Bu yaklaşım piyasalardaki belirsizliği azaltırken, yüksek enflasyonun sürmesi Türk Lirası üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER KURU ETKİLİYOR Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskısını artırarak Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kazanmasını zorlaştırdı.

Analistler, mevcut koşulların korunması halinde Dolar/TL'deki yukarı yönlü eğilimin sürebileceğini değerlendiriyor.

Kurda yükselişin yavaşlaması ya da geri çekilmesi için petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi ve jeopolitik risklerin azalması gerektiği ifade ediliyor.

Özellikle ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesi halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceği, bunun da Türkiye'nin enflasyon görünümünü iyileştirerek Türk Lirası'nı destekleyebileceği belirtiliyor.

48 TL SEVİYESİ GÜNDEMDE Mevcut tabloda piyasalardaki genel beklenti, Dolar/TL'de yukarı yönlü eğilimin kısa vadede korunacağı ve kurun 48 TL seviyesini test edebileceği yönünde güçleniyor.

BANKALARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ Commerzbank, haziran ayında yayımladığı değerlendirmede TCMB'nin fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırmasının Türk Lirası'nda oynaklığı artırabileceğini ve sert değer kaybı riskini beraberinde getirebileceğini öngörmüştü. Banka, enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalacağını değerlendirmişti.

Banka, son değerlendirmesinde ise temmuz ayı enflasyonu ile TCMB'nin yeni döviz dönüşüm kurallarının Türk Lirası açısından belirgin bir iyileşme sinyali vermediğini açıkladı.

Türk Lirası konusunda daha iyimser tahminler paylaşan Societe Generale ise Dolar/TL'nin vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha düşük seviyelerde, yaklaşık 48 TL civarında dengeleneceğini öngördü. Banka, turizm gelirlerinin Türk Lirası'nı destekleyeceğini, faiz indirimlerinin ise sonbaharda başlayabileceğini ifade etti.

Barclays da yıl sonuna kadar toplam 300 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıklarken, buna rağmen yüksek faizlerin Türk Lirası'nı desteklemeyi sürdüreceğini ve kurda kontrollü, sınırlı bir değer kaybı yaşanacağını öngördü.

Türk Lirası'na yönelik olumlu görüşlerini koruyan Citi ise son değerlendirmesinde turizm gelirlerinin bu yıl geçen yılki seviyelere ulaşmayabileceğini belirtirken, buna rağmen Türk Lirası açısından genel görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

GÖZLER 10 EYLÜL'DEKİ TCMB TOPLANTISINDA Piyasalar şimdi 10 Eylül'de gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda.