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Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
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Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

6.08.2026 16:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın sabit tuttuğu faiz politikası, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin tırmandırdığı petrol fiyatları Dolar/TL üzerindeki yukarı yönlü baskıyı besliyor. Uluslararası finans devlerinin kontrollü değer kaybı beklentileri eşliğinde yükseliş trendinin sürmesi öngörülürken, piyasalar tüm dikkatini yaklaşan yeni Para Politikası Kurulu kararına çevirmiş durumda. Peki dolar yıl sonunda kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Dolar/TL kurunda son aylarda görülen yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceği değerlendiriliyor. Analistlere göre kurun yönünü belirleyecek en önemli başlıklar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası ile küresel petrol fiyatlarındaki seyir yer alıyor.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dört Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Banka, enflasyonda kalıcı bir gerileme sağlanmadan faiz indirimine sıcak bakmadığı yönündeki duruşunu korudu.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Bu yaklaşım piyasalardaki belirsizliği azaltırken, yüksek enflasyonun sürmesi Türk Lirası üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER KURU ETKİLİYOR

Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskısını artırarak Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kazanmasını zorlaştırdı.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Analistler, mevcut koşulların korunması halinde Dolar/TL'deki yukarı yönlü eğilimin sürebileceğini değerlendiriyor.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Kurda yükselişin yavaşlaması ya da geri çekilmesi için petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi ve jeopolitik risklerin azalması gerektiği ifade ediliyor.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Özellikle ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesi halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceği, bunun da Türkiye'nin enflasyon görünümünü iyileştirerek Türk Lirası'nı destekleyebileceği belirtiliyor.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

48 TL SEVİYESİ GÜNDEMDE

Mevcut tabloda piyasalardaki genel beklenti, Dolar/TL'de yukarı yönlü eğilimin kısa vadede korunacağı ve kurun 48 TL seviyesini test edebileceği yönünde güçleniyor.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

BANKALARIN DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Commerzbank, haziran ayında yayımladığı değerlendirmede TCMB'nin fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırmasının Türk Lirası'nda oynaklığı artırabileceğini ve sert değer kaybı riskini beraberinde getirebileceğini öngörmüştü. Banka, enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalacağını değerlendirmişti.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Banka, son değerlendirmesinde ise temmuz ayı enflasyonu ile TCMB'nin yeni döviz dönüşüm kurallarının Türk Lirası açısından belirgin bir iyileşme sinyali vermediğini açıkladı.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Türk Lirası konusunda daha iyimser tahminler paylaşan Societe Generale ise Dolar/TL'nin vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha düşük seviyelerde, yaklaşık 48 TL civarında dengeleneceğini öngördü. Banka, turizm gelirlerinin Türk Lirası'nı destekleyeceğini, faiz indirimlerinin ise sonbaharda başlayabileceğini ifade etti.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Barclays da yıl sonuna kadar toplam 300 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıklarken, buna rağmen yüksek faizlerin Türk Lirası'nı desteklemeyi sürdüreceğini ve kurda kontrollü, sınırlı bir değer kaybı yaşanacağını öngördü.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Türk Lirası'na yönelik olumlu görüşlerini koruyan Citi ise son değerlendirmesinde turizm gelirlerinin bu yıl geçen yılki seviyelere ulaşmayabileceğini belirtirken, buna rağmen Türk Lirası açısından genel görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

GÖZLER 10 EYLÜL'DEKİ TCMB TOPLANTISINDA

Piyasalar şimdi 10 Eylül'de gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda.

Yabancı bankalardan çarpıcı kur tahmini: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra toplantı sonrasında verilecek mesajların, Dolar/TL'nin kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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