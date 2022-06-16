Yabancı düştü, TL mevduat arttı

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları düşerken Türk lirası mevduatlar artış kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 15:01
Yabancı düştü, TL mevduat arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre 3 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 214,91 milyar dolar iken 1,6 milyon düşüşle 10 Haziran haftasında 213,31 milyara geriledi.

TCMB verilerine göre bir önceki hafta Türk lirası cinsinden mevduatlarda ise artış kaydedildi.



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