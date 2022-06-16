Yabancı düştü, TL mevduat arttı

16 Haziran 2022 Perşembe, 15:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre 3 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 214,91 milyar dolar iken 1,6 milyon düşüşle 10 Haziran haftasında 213,31 milyara geriledi.

TCMB verilerine göre bir önceki hafta Türk lirası cinsinden mevduatlarda ise artış kaydedildi.