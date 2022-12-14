Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme

14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Yabancıların gayrimenkul alımında düzenlenen döviz alım belgelerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Döviz Alım Belgesi yabancı alıcı tarafından tapu müdürlüğünde satış işlemi yapılmadan önce dövizin merkez bankasına satılmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satıldığını gösteren bir belgedir. 09.12.2022 tarihinden sonra satışı yapılacak dövize ilişkin döviz alım belgelerinin ilgili tapu idaresine mutlaka KEP üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirildi” dedi.

“TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR”

İlgili düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.12.2022 tarih ve 1729065 sayılı yazısı ile yapıldığı ifade eden Özelmacıklı, “Düzenleme ile döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgeleri, düzenleyen banka tarafından aynı gün içerisinde KEP üzerinden ilgili tapu idaresine gönderilecek. İlgililerin tapu işlemleri başvurusunda bulunabilmeleri için, satış bedeli ya da gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde peşin ödenen kısma ait olan dövizin bir bankaya satıldığını tevsik eden döviz alım belgesinin banka tarafından tapu idaresine gönderilmiş olması gerekiyor. İlgililer tarafından döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar da satış bedeli olarak tapu idaresine beyan edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YAKLAŞIK BİR YILDIR UYGULAMADA”

Döviz alım belgesi uygulamasının 24 Ocak 2022 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildiğini de ifade eden Özelmacıklısözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Gerek Sermaye Hareketleri Genelgesinin 13. Maddesi gerekse de Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Düzenleme ile döviz mutlaka Türkiye de faaliyet gösteren bir bankaya ilgili bankaca da Merkez Bankası’na bozduruluyor. Bu nedenle döviz büroları ya da elden bozdurulan dövizin gayrimenkul alım işlemlerinde kullanılması mümkün değil. Satış bedelinin de tamamı kadar dövizin bozdurulması ve ödemelerin ilgililere Türk Lirası olarak yapılması gerekiyor. Uygulama gerek gayrimenkul edinimi suretiyle vatandaşlık edinimi gerekse de vatandaşlığa konu olmayacak satın almalarda alıcının yabancı olması hallerinde geçerli."