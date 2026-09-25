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Yalçın Karatepe'den fon skandalında çarpıcı değerlendirme: 'Şimdi kim kimi denetleyecek?'

Yalçın Karatepe'den fon skandalında çarpıcı değerlendirme: 'Şimdi kim kimi denetleyecek?'

25.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yalçın Karatepe'den fon skandalında çarpıcı değerlendirme: 'Şimdi kim kimi denetleyecek?'

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Borsa İstanbul’daki fon krizinin tüm yönleriyle araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görevlendirilmesi tartışmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karatepe, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğuna dikkat çekerek denetim tartışmasını gündeme taşıdı.
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İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, borsadaki fon skandalının tüm yönleriyle araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görevlendirilmesi yönündeki tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karatepe, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğuna dikkat çekerek denetim tartışmasını gündeme taşıdı. Borsa İstanbul’un resmi yönetim kurulu bilgilerinde de Tanrıkulu’nun hem DDK Başkanı hem de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu biliniyor.

KARATEPE'DEN DENETİM TARTIŞMASI

Karatepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Borsadaki fon skandalı bütün yönleriyle araştırılsın diye Devlet Denetleme Kurulu’nu işaret edenler var.

Peki, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu biliyorlar mı?

AKP iktidarı bürokratları yönetim kurulu koltuklarıyla ödüllendirince ortaya çıkan manzara bu:

Denetlenmesi istenen kurumun yönetiminde denetçilerin başkanı oturuyor.

Şimdi kim kimi denetleyecek?

He canım, ‘ucu nereye kadar giderse gitsin…

 

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