Yandaş Selvi, emekli zammı için tarih verdi: Bağ-Kur ve EYT'lilerde son durum...

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:23

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak ek zamma çevrildi.

Temmuz ayında memur maaşlarına seyyanen zam yapılırken emekli maaşlarına bu zam yapılmadı.

Emekli aylıkları asgari ücretin altında kalırken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılacak düzenleme için tarih verdi.

Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Vedat Işıkhan’la haliyle çalışma hayatının sorunlarını konuştuk. Tabii ki ilk sırada emeklilere zam konusu vardı. Her zaman gündeme getiriyorum. Emeklilere yapılan zam yetersiz kaldı.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA HAFTAYA BAŞLAYACAK

Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.

Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. “Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN TARİH VERDİ

Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİMLERİ DÜŞECEK Mİ?

Zaman zaman TV programlarında da gündeme getiriyorum. Bağ-Kur’luların prim sıkıntısı var. Bu durum özellikle de küçük esnafı zorluyor. SSK’lılar için 7 bin 200 gün prim ödemek yeterli sayılırken Bağ-Kurlular 9 bin gün prim ödemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda söz vermişti. Çalışma Bakanı Işıkhan, “Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” dedi.

EYT'LİLERDE SON DURUM

EYT’lilerden başvurduğu halde hâlâ emekli olamayanlar var. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekliliğe hak ettiğine dair bildirim alanların hiçbir hakkının kaybolmayacağını söyledi. Birikmeler İstanbul, Ankara ve İzmir’de kalmış.O da iş yoğunluğundan. Vedat Işıkhan, biriken paraların hesaplarına geçeceğini ve yıl sonuna kalmadan EYT’lilerin tamamına maaşlarının bağlanacağını açıkladı. Çalışma Bakanı özverili çalışmalarından dolayı SGK personeline teşekkür etti. Kolay değil, 1 yılda yapılan emeklilik işlemi 1 ayda tamamlanmış.

MAAŞLARI BAĞLANACAK

2 milyon 200 bin 115 kişi emeklilik başvurusunda bulunmuş. Mükerrerler düşülünce bu sayı 2 milyona inmiş.1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işlemi yapılmış. EYT’lilerin tamamının maaşının, en kısa sürede bağlanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileriyle ilgili olarak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen bir oran var. 2024 yılında enflasyon farkı artı ilk 6 ayda yüzde 10 zam alacaklar. Yüzde 10 düşük bir oran ama enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin liraya yükselecek.

Oransal olarak iyi bir artış ama asıl çözüm enflasyonun düşürülmesinden geçiyor. Siz ne kadar yüksek bir zam verirseniz verin, enflasyon alıp götürüyor. Ama enflasyona karşı çalışanın bir koruma kalkanının olması da yararlı. En azından çalışanı enflasyona karşı koruyor."