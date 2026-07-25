Yapay zekanın faturası ağırlaşıyor: Veri merkezleri elektrik tüketimini ikiye katlayacak!

Yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşması, dünya genelinde kurulan veri merkezlerinin elektrik talebini patlatırken, enerji sektöründeki yatırım eğilimlerini de yeniden şekillendiriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre; sanayi üretimi, elektrikli araçlar, klimalar ve yapay zeka odaklı veri merkezlerinin etkisiyle küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi öngörülüyor.

TÜKETİM 2030'A KADAR İKİYE KATLANACAK

Yapay zekanın fiziksel altyapısını oluşturan veri merkezlerinin küresel elektrik tüketiminin, 2025'teki 485 teravatsaat seviyesinden 2030'da yaklaşık iki katına çıkarak 950 teravatsaate ulaşması bekleniyor. Bu rakam, küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geliyor.

IEA'nın raporuna göre, bu durum enerji yatırımlarının yönünü değiştirmiş durumda. Örneğin ABD'de 2030'a kadar gerçekleşecek elektrik talebi artışının yaklaşık yarısının sadece veri merkezlerinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PEŞİNDE

Artan enerji ihtiyacı, şebeke altyapısı ve kapasite tartışmalarını beraberinde getiriyor. Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri, yeni veri merkezi yatırımlarını desteklemek için:

Uzun vadeli yenilenebilir enerji anlaşmaları yapıyor,

Kısa vadeli talebi karşılamak için doğal gaz ve kömür santrallerini kullanıyor,

Gelecek yatırımları için nükleer enerji seçeneklerini değerlendiriyor.

YAPAY ZEKA HEM TÜKETİCİ HEM DE ÇÖZÜM ORTAĞI

Enerji sektöründe devasa bir tüketici haline gelen yapay zeka, aynı zamanda sistem verimliliğini artıran bir araç olarak da öne çıkıyor. Yapay zeka teknolojileri; yenilenebilir enerji üretiminin tahmin edilmesi, akıllı şebekeler, karbon yakalama, petrol-doğal gaz arama ve nükleer santrallerin izlenmesi gibi alanlarda verimliliği artırarak emisyonların ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlıyor.