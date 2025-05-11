Yaprağı meyvesinden fazla kazandırıyor: Maliyeti yok, kilosu 70 TL!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 12:00

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, asma yaprağı üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Üreticiler, bağlardan sabah erken saatlerde topladıkları asma yapraklarını toptancılara satarken, bu sayede günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yapraklar, toptancılara kilosu 70 TL’den satılmakta, ancak pazarda 200 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

ÜRETİCİLER ASMA YAPRAĞINI TOPTAN SATIYOR

Sabahın erken saatlerinde bağlara giden üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara yerleştirerek yaprak alım merkezlerine götürüyor. Burada tartılan yapraklar demetler halinde kasalara yerleştirilip, üreticilere nakit olarak ödeniyor. Bu alım merkezi, üreticiler tarafından "Yaprakbank" olarak adlandırılıyor.

YURTDIŞINA YAPRAK İHRACATI ARTIYOR

Asma yaprağının ihracatında özellikle Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekerken, iç piyasada da talep her geçen yıl artış gösteriyor. Üreticiler, yaprak satışının üzüm üretiminden daha kârlı olduğunu belirtiyorlar. Üzümün kilosu 90-100 TL arasında iken, asma yaprağının kilosu 70 TL ve üretim maliyeti neredeyse yok. Bu nedenle yaprak satmanın daha kârlı olduğunu vurgulayan üreticiler, hasat öncesinde günlük gelir elde ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ALAŞEHİR ASMA YAPRAĞINA İLGİ ARTIYOR

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı’nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüzün besleyiciliğiyle Avrupa’da özellikle Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de iyi bir pazar oluşturdu. Bu pazarın devamlılığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine önemli katkı sağlıyor ve üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesi ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor" şeklinde açıklamada bulundu.

ÜRETİCİLER YAPRAK SATIŞIYLA GÜNLÜK GELİR ELDE EDİYOR

Üreticiler, sabah erken saatte kalkıp yaprakları topladıktan sonra Yaprakbank’a getirip, parasını nakit olarak alarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bir kilo yaprağın 70 TL olduğu ifade edilirken, üzümden elde edilen gelirin neredeyse iki katı bir gelir elde edilebiliyor. Üreticiler, "İyi fiyat sayesinde üzümden daha fazla kazanıyoruz. Hasat öncesi bu şekilde günlük gelir elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FİYATLARLA PAZAR SATIŞI

Toptan olarak 70 TL’ye satılan asma yaprakları, Manisa'nın pazarlarında ise 200 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Bu durum, asma yaprağının önemli bir ekonomik kaynak olduğunu ve üreticilerin gelirini artırdığını gösteriyor.