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Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan
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Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

1.09.2026 10:34:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Ev sahibi değişimlerinde kiracının ödediği depozitonun iadesiyle ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, eski malikin depozito sorumluluğundan kurtulabilmesi için bedelin yeni sahibine devredildiğini kanıtlaması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Yargıtay, kiralanan taşınmazın el değiştirmesi halinde kiracının ödediği depozitodan kimin sorumlu olacağına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Kararda, taşınmazın satılmasıyla birlikte eski ev sahibinin depozito sorumluluğundan otomatik olarak kurtulamayacağına dikkat çekildi.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

300 DOLARLIK DEPOZİTO İÇİN DAVA AÇTI

Dava konusu olayda kiracı, taşınmazı kiralarken 300 dolar depozito verdiğini belirterek bu bedelin kendisine iade edilmesini talep etti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Davalı eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaştıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

TAŞINMAZ SATILINCA DAVA YENİ SAHİBE AÇILDI

İlk Derece Mahkemesi, yapılan incelemede taşınmazın davacı kiracının eşine satıldığını tespit etti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Mahkeme, depozito bedeline ilişkin davanın taşınmazın eski sahibine değil yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Bu gerekçeyle dava, eski ev sahibi yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle reddedildi.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

YARGITAY'DAN DEPOZİTO KARARI

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Bakanlık başvurusunda, taşınmazın eski sahibinin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul etti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Yargıtay, taşınmazın eski sahibinin depozitoyu yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Daire, yapılacak inceleme sonucunda depozitonun yeni sahibine devredildiğinin kanıtlanamaması halinde sorumluluğun taşınmazın eski sahibinde olabileceğine işaret etti.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Kararla birlikte, taşınmazın satılması durumunda eski ev sahibinin depozito yükümlülüğünden kurtulabilmesi için bedelin yeni sahibine devredildiğini ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

İlgili Konular: #yargıtay #kiracı #Depozito

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