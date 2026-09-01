Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: Depozito iadesinde kurallar sil baştan

Kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Yargıtay, kiralanan taşınmazın el değiştirmesi halinde kiracının ödediği depozitodan kimin sorumlu olacağına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.
Kararda, taşınmazın satılmasıyla birlikte eski ev sahibinin depozito sorumluluğundan otomatik olarak kurtulamayacağına dikkat çekildi.
300 DOLARLIK DEPOZİTO İÇİN DAVA AÇTI
Dava konusu olayda kiracı, taşınmazı kiralarken 300 dolar depozito verdiğini belirterek bu bedelin kendisine iade edilmesini talep etti.
Davalı eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaştıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi.
TAŞINMAZ SATILINCA DAVA YENİ SAHİBE AÇILDI
İlk Derece Mahkemesi, yapılan incelemede taşınmazın davacı kiracının eşine satıldığını tespit etti.
Mahkeme, depozito bedeline ilişkin davanın taşınmazın eski sahibine değil yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine hükmetti.
Bu gerekçeyle dava, eski ev sahibi yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle reddedildi.
YARGITAY'DAN DEPOZİTO KARARI
Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Bakanlık başvurusunda, taşınmazın eski sahibinin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğinin araştırılması gerektiğini belirtti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul etti.
Yargıtay, taşınmazın eski sahibinin depozitoyu yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti.
Daire, yapılacak inceleme sonucunda depozitonun yeni sahibine devredildiğinin kanıtlanamaması halinde sorumluluğun taşınmazın eski sahibinde olabileceğine işaret etti.
Kararla birlikte, taşınmazın satılması durumunda eski ev sahibinin depozito yükümlülüğünden kurtulabilmesi için bedelin yeni sahibine devredildiğini ortaya koyması gerektiği vurgulandı.