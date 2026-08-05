Yarım asırlık Türk şirketi Dubaililere satılıyor: Devir süreci başladı

Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'de yönetim kontrolünün değişmesine yol açabilecek önemli bir satış süreci başladı. Şirketin yüzde 62,06 oranındaki hakim ortağı Zeynep Tümer, sahip olduğu hisselerin devri için Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile resmi görüşmelere başladı.

1976 yılında kurulan ve yarım asırlık geçmişiyle Türkiye'nin köklü şirketleri arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding, el değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

Borsada son kapanışını 9,50 TL seviyesinden yapan şirket hisseleri dikkate alındığında, payların iskontosuz şekilde devredilmesi halinde işlemin büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Hisse devrinin tamamlanması halinde Kervansaray Yatırım Holding'in yönetim kontrolünün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni yatırımcıya geçmesi bekleniyor.

HİSSELER 6 AYDA YÜZDE 375 DEĞER KAZANDI

Satış süreci devam ederken Kervansaray Yatırım Holding hisselerinin son dönemdeki borsa performansı da dikkat çekiyor.

Şubat 2026'da yaklaşık 2 TL seviyesinde işlem gören şirket hissesi, son işlem gününü yüzde 9,29 yükselişle 9,50 TL'den tamamladı.

Böylece şirket hisseleri yaklaşık altı ayda yatırımcısına yüzde 375 oranında getiri sağlamış oldu.

OASIS PRIME-FZCO HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Kervansaray Yatırım Holding'in hisselerini devralmak için görüşmeler yürüten Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yatırımlarıyla faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Şirketin özellikle enerji ve tarım sektörlerinde çevre dostu teknolojiler ile yenilikçi projelere odaklandığı ve bu alanlarda büyümeyi hedeflediği ifade ediliyor.