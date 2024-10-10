Yatırım harcamalarına enflasyon muhasebesi muafiyeti geliyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:58

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:58

Ağustos ayında, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağı açıklanmış, yatırım harcamalarının da bu kapsama alınmasına yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre, iş dünyasının enflasyon muhasebesiyle ilgili taleplerine yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere. Yakın zamanda yatırım yapan şirketlere ek kolaylıkların devreye alınması bekleniyor.

Kaynaklar, iş dünyasının enflasyon muhasebesinde yatırımlarla ilgili kalemlerin hesaplamadan çıkarılması taleplerinin haklı bulunduğunu ve konuyla ilgili düzenlemenin yakında açıklanabileceğini belirtti.

Enflasyon muhasebesine geçildikten sonra bilançolarda bazı kalemlerin haksız bir şekilde azaldığı veya arttığı, henüz tamamlanmamış yatırımların vergi artışına neden olduğu gibi eleştiriler dile getirilmişti. Bu eleştiriler ışığında, iş dünyasının bazı taleplerinin karşılanacağı ifade edildi.

Enflasyon muhasebesi, iş dünyası ve piyasalar için gündemdeki yerini korurken, cirosu 50 milyon liranın altındaki mükelleflerin muaf tutulması talebi daha önce kabul edilmişti.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DÜZELTMESİNDE KOLAYLIK AÇIKLAMASI

29 Ağustos'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi konusunda kolaylık sağlandığını açıklamıştı. Buna göre, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024'ün ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

Şimşek, enflasyon muhasebesinin yatırım maliyetlerini artırmaması gerektiğini vurgulayarak, yatırım yapan mükellefler için enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Kaynaklar, yatırım yapan şirketlerin bilançolarındaki yatırımla ilgili kalemlerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulmasına yönelik çalışmanın son aşamaya geldiğini ve düzenlemenin yakında açıklanacağını ifade ediyor. Bu düzenlemenin ardından tebliğle hayata geçirilmesi planlanıyor.

ÖZEL FON KURULMASI GÜNDEMDE

Bakan Şimşek ayrıca, devam eden yatırımların enflasyon düzeltmesinden kaynaklı değer artışlarının özel bir fona aktarılacağını ve bu kârların vergilendirilmeyeceğini ifade etmişti. Beş yıl içinde bu kazançların vergilendirme açısından dikkate alınabileceğini belirten Şimşek, bu modelin seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.