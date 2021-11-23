Yatırım uzmanı Ash: Sapkın bir deneye tanıklık ediyoruz
Türkiye ekonomisine dair yorumlarıyla tanınan yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'deki rekor düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini sordu.
Türk Lirası'nda yaşanan rekor seviyedeki değer kaybı, finans uzmanlarının da gündeminde. Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi'nden yatırım uzmanı Timothy Ash, Türkiye ekonomisini 'freni patlamış' bir arabaya benzeterek TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu söyledi. Ash, Merkez Bankası'nın duruma niçin müdahale etmediğini sorguladı.
"SAPKIN BİR EKONOMİ DENEYİ"
Duvar'ın CNBC'den aktardığına göre Ash, müşterilerine gönderdiği bir notta "TL'nin olduğu nokta çılgınca ama bu, Türkiye'nin şu an uyguladığı çılgınca para politikası ortamının bir yansıması" dedi. Ash, "Merkez Bankası'nın fiilen hiçbir para politikası uygulamadığı zaman ne olduğuna dair sapkın bir ekonomi deneyine tanıklık ediyoruz. Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırımı becerisini elinden aldı" ifadelerini kullandı.
"EN AZINDAN BİR MİKTAR DÖVİZ REZERVİNİ KULLANABİLİRLER"
Twitter hesabından da Türkiye ekonomisine dair bir dizi paylaşım yapan yatırım uzmanı Ash, Merkez Bankası'nın niçin müdahale etmediğini şu sözlerle sorguladı: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. -Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de- Eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler."
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