Yatırımcı toplantısında arbede çıktı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:17

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:17

Borsa İstanbul’da işlem gören Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Bugün gerçekleşmesi planlanan toplantı, ortaklar arasında yaşanan fiziki müdahale sonucu ileri bir tarihe alınmak zorunda kaldı.

Finanshub sitesinin haberine göre, toplantı sırasında paydaşlar arasında arbede çıktı ve bazı katılımcılar yaralandı. Yayıncı kuruluşun da kamerası kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olaylar sonucunda toplantının ertelenmesi kararı alındı.