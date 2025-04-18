Yemek kartlarına market alışverişi kısıtlaması getirildi: 'Kasap et, koyun can derdinde'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:20

Çalışanların maaş dışı önemli yan haklarından biri olan yemek kartlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık market alışverişlerinde bu kartlarla yapılabilecek günlük harcama miktarı 158 TL ile sınırlandırıldı. Bu da ayda 22 iş günü üzerinden hesaplandığında 3.476 TL’lik bir üst limite denk geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte, yemek kartlarının yalnızca yemek amacıyla kullanılmasına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Belirlenen günlük sınırın üzerindeki market harcamalarına izin verilmeyecek. Uygulamanın gerekçesi ise, işverenlerin yemek kartı üzerinden elde ettikleri vergi avantajının sadece yemek tüketimine yönelik olması gerektiği.

“KASAP ET, KOYUN CAN DERDİNDE”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan düzenlemeye tepki göstererek, “Yemek kartları ile ilgili bir sınırlama getirilmiş. Burada kasap et derdinde, koyun can derdinde deriz ya… Maliye, işverenlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarında vergiden düşebilecekleri miktarı fren altına almış durumda,” dedi.

“HAZİNE'NİN KAYNAK İHTİYACI ARTTIKÇA...”

Sözcü'nün haberine göre Ağaoğlu, küçük esnaf üzerindeki yükün arttığını dile getirerek, “Hazine'nin kaynak ihtiyacı arttıkça çözüm yine küçük esnafa yüklenmekte bulunuyor. Zincir marketlerin milyarlarca lira ciro yaptığı yerde, tüketicinin yediği yemeğe sınır konuyor,” ifadelerini kullandı.

“KENT LOKANTASI DIŞINDA 158 LİRAYA NEREDEN YEMEK YENEBİLİR?”

Güncel fiyatlarla 158 TL’lik günlük limitin yeterli olmadığını belirten Ağaoğlu, “Allah aşkına, bir kuru fasulye 200-300 lira olmuş. Kent lokantası dışında nerede yemek yenebilir bu paraya?” diyerek uygulamayı eleştirdi.

Öte yandan işverenlerin çalışanlarına aynı tutarı nakit olarak yemek desteği şeklinde verme seçeneği de bulunuyor. Bu durumda da vergi avantajından yararlanmaları mümkün.