Yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişinde zam sağanağı: Çantayı doldurmanın maliyeti uçtu

2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül'de başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarını hızlandırdı. Yeni dönem öncesinde alışveriş telaşı sürerken, özellikle kırtasiye ürünleri ve diğer temel okul ihtiyaçlarında yaşanan fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bu yıl bir öğrencinin temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan okul çantasını doldurmanın maliyetinin 2 bin 500 TL'ye ulaştığını belirtti. Geçen yıl bu tutar 1.900 TL ile 2.000 TL arasında değişiyordu. Buna göre bir yılda okul çantası maliyetinde yaklaşık yüzde 25'lik artış yaşandı.

SIRT ÇANTASI YÜZDE 45,45 ARTTI

TÜKİD verilerine göre okul alışverişi listesinin başında yer alan sırt çantaları, bu yıl fiyatı en fazla artan ürün oldu. Bir yılda yüzde 45,45 zamlanan sırt çantasını matara, parmak boyası ve kurşun kalem takip etti.

Fiyatı en fazla artan ürünler şöyle:

Sırt çantası: Yüzde 45,45 arttı.

Matara: Yüzde 33,33 arttı.

Parmak boyası: Yüzde 30,14 arttı.

12'li kurşun kalem: Yüzde 25 arttı.

Beslenme çantası: Yüzde 24,14 arttı.

Yapıştırıcı: Yüzde 20,69 arttı.

Kalem çantası: Yüzde 20 arttı.

Kırmızı kalem: Yüzde 20 arttı.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ MALİYETİ ARTTI

Okul masraflarının en büyük kalemlerinden birini de servis ücretleri oluşturuyor. İstanbul'da mevcut tarifeye göre öğrenciyi en yakın mesafedeki bir okula servisle göndermenin bedeli aylık yaklaşık 4 bin 500 TL, yıllık ise en az 40 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Mesafe arttıkça servis ücretleri de yükseliyor. Uzak bir okulu tercih eden velilerin yıllık servis gideri 90 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılında uygulanacak resmi tarife şu şekilde:

İZMİR'DE OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

İzmir'de en yakın mesafe için uygulanan tarife 3 bin TL'den başlıyor. Çocuğu için eve uzak bir okul tercih eden veliler ise aylık 8 bin TL'ye yaklaşan servis ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. İzmir'de uygulanan resmi tarife şu şekilde:

Ancak bu tarifeler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güncellenecek. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak servis ücretleri, önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısında belirlenecek.

ANKARA'DA YILLIK SERVİS ÜCRETİ 30 BİN TL'YE DAYANDI

Ankara'da ise en son uygulanan tarifeye göre servis fiyatları 2 bin 420 TL'den başlıyor ve mesafeye göre artış gösteriyor. Uzakta bir okul seçen velilerin yıllık servis gideri ise 32 bin TL'yi buluyor.

Şu anda Ankara'da uygulanan güncel fiyatlar şöyle:

Ancak İzmir'de olduğu gibi Ankara'da da bu rakamların değişmesi bekleniyor. Gelecek günlerde yapılacak UKOME toplantısında 2026-2027 eğitim yılı için uygulanacak yeni tarife belli olacak.

OKUL ÜNİFORMASI MASRAFI 2 BİN 600 TL'YE ULAŞTI

Eğitim masraflarının önemli kalemlerinden birini de okul üniformaları oluşturuyor. Her okulun kendine özgü üniforma uygulaması bulunurken kıyafetler genellikle okul çevresindeki anlaşmalı satış noktalarından temin ediliyor.

Bu yıl yeni üniforma alacak veliler için temel bir forma setinin maliyeti ortalama 2 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar uzun kollu-kısa kollu üst, hırka-kapüşonlu üst ve pantolon-etekten oluşan temel üniforma parçalarını kapsıyor.

Ortalama fiyatlar şu şekilde:

Uzun kollu üst: 590 TL

Kısa kollu üst: 500 TL

Hırka veya kapüşonlu üst: 860 TL

Pantolon veya etek: 720 TL

VELİLER FARKLI KIYAFET SEÇENEKLERİYLE KARŞI KARŞIYA

Öğrenciler için belirlenen okul üniformaları okuldan okula farklılık gösteriyor. Bazı okullarda uzun kollu üst, kısa kollu üst, pantolon veya etek ile hırkadan oluşan temel üniforma yeterli olurken bazı okullarda eşofman takımı, mont ve ek kıyafet parçaları da zorunlu tutulabiliyor.

Bu uygulamalar, velilerin okul üniforması için yaptığı toplam harcamanın daha da yükselmesine neden oluyor.