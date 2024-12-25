Yeni işsizlik maaşı 2025 ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, Yeni işsizlik maaşı 2025 ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?
Asgari ücretinin 2025'te 22 bin 104 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Peki, Yeni işsizlik maaşı 2025 ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU?
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI 2025 KAÇ TL OLDU?
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yükselecek.
20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL’ye yükselecek.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL olacak.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi de 62 bin 407.87 TL olarak gelecek yıl uygulanacak.
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