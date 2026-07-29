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YENİ Partili Ösen'den Bakan Ersoy'a 'deniz turizmi' tepkisi: Türkiye potansiyelini yeterince kullanamıyor

YENİ Partili Ösen'den Bakan Ersoy'a 'deniz turizmi' tepkisi: Türkiye potansiyelini yeterince kullanamıyor

29.07.2026 12:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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YENİ Partili Ösen'den Bakan Ersoy'a 'deniz turizmi' tepkisi: Türkiye potansiyelini yeterince kullanamıyor

YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye’nin adalar hariç uzun kıyı şeridine ve yüksek turizm potansiyeline rağmen Avrupa deniz turizmi pazarından kısıtlı bir pay alabilmesini TBMM gündemine taşıdı.
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin deniz turizmindeki potansiyeline rağmen Avrupa pazarından yalnızca yüzde 5 pay alabildiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Türkiye'nin deniz turizmi alanında hak ettiği seviyeye ulaşamadığını ifade eden Ösen, sektörün mevcut durumu ile geleceğe yönelik hedeflerinin açıklanmasını istedi.

TÜRKİYE POTANSİYELİNİ YETERİNCE KULLANAMIYOR

Türkiye'nin adalar hariç 8 bin 592 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan Ösen, deniz turizmindeki potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

Muğla'nın bin 480, İzmir'in ise 629 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu belirten Ösen, yılda 60 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye'nin deniz turizminde çok daha ileri bir seviyede olması gerektiğini ifade etti.

RAKİPLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK

Yat, kruvaziyer, marina, gulet ve tekne turizminde Türkiye'nin Avrupa pazarından yalnızca yüzde 5 pay aldığını belirten Ösen, bu oranın Yunanistan'da yüzde 30, Hırvatistan'da ise yüzde 15 seviyesinde olduğunu söyledi.

Deniz turizminin standart turist harcamasına kıyasla daha yüksek gelir sağladığını vurgulayan Ösen, pandemi sonrasında yakalanan ivmenin kaybedilme riski bulunduğunu belirterek sektörün kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

BAKANLIĞA 5 KRİTİK SORU

Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deniz turizmine yönelik genel bir stratejisi bulunuyor mu?
  • Kayıt dışı faaliyetler ve belgesiz deniz turizmi işletmelerine yönelik denetimler yapılıyor mu?
  • 2026 yılına ilişkin deniz turizmi öncü verileri, geçen yıla göre nasıl bir değişim gösterdi?
  • Türkiye'nin orta vadeli marina kapasitesi ve tekne bağlama hedefleri neler?
  • Muğla'nın Göcek ilçesinde uygulanmaya başlanan tonoz sisteminin ekolojik ve ekonomik etkilerine ilişkin bakanlığın değerlendirmesi nedir?
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