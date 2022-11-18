Yeni ürün geliştirme konusunda hızlı olan firmalar kazanacak

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Küresel Covid-19 salgınıyla birlikte şirket yönetiminde çevikliği sağlamanın ayakta kalmak için adeta bir zorunluluk olduğu ortaya çıktı.

Her sektörde iş süreçleri dijitalleştikçe kurumlar da birer teknoloji organizasyonu olmaya başladı. Kuruluşların stratejik hedefleri, günlük operasyonları desteklemenin dışında yeni ürün tekliflerini etkinleştirmek için de yenilikçi çevik yöntemlere daha fazla bağımlı hale geldi. Hızlı hareket etme isteği aynı zamanda yöneticiler üzerinde bir baskı oluşturdu.

En iyi performans gösteren organizasyonlar, sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmek ve mümkün olan en büyük değeri yaratabilmek için karar verme süreçlerini geliştiriyor. En kısa sürede değer sunabilmenin yolunun merkezi olmayan karar verme mekanizmalarından geçtiğini fark eden şirketleri kültürlerini, ekiplerini ve süreçlerini bu doğrultuda dönüştürüyor. Etkili çevik karar vermenin dört ana bileşeni ise esneklik, öngörü, güç ve şeffaflık olarak sıralanıyor.

ÖNCE MEMNUNİYET

Günümüzde dijitalleşme, müşteri beklentilerinin hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor olması, yeni oyuncuların farklı sektörlerde güç kazanması gibi faktörler, şirketleri, artık yeni bir ürünü nasıl iki yılda değil de iki ayda piyasaya sürerime itiyor. Artık hiçbir şirketin yeni bir ürünü geliştirmek için bir yıl bekleme lüksü yok. Bir yıl sonra ya o müşterinin ihtiyacı tamamen değişiyor ya da rakibiniz o ürünü çoktan piyasaya sunmuş oluyor. Bu nedenle her sektörün ve her kademeden şirketin çeviğe yöneldiğini görüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarının hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği günümüzde, müşterileri memnun etmek artık organizasyonların birinci önceliği.

İLERİYİ TASARLA, DENGEYI KORU

İşletmenizi daha çevik hale getirmek için bu adımları takip etmekte fayda var:

- Bir adım ilerisini düşünün: Hem şu an için hem yakın gelecekte popülaritesi artacak olan her türlü kanal üzerinden nasıl iş yapacağınızı belirlemelisiniz.

- Dengeleri koruyun: Her şirketin politikaları ve kuralları olmalı ancak çevikliği sağlayabilmek için biraz esneklik sunmak da şart.

- Karmaşıklığı azaltın: İş süreçlerini akıllı otomasyona devretmek, sonuçların kalitesini arttırır, değişen iş dinamiklerine uyum sağlamayı hızlandırır.

- Şirketinizi çekici hale getirin: Çalışanlarınıza esnek çalışma düzenlemeleri sunun ve kendilerini geliştirebilmeleri için eğitimler verin.

- Merkeziyetsiz yapı kurun: İş süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltmak için merkeziyetsiz bir model kurmayı düşünmelisiniz.

- Güçlendirin ve ödüllendirin: Şirket genelinde ortak bir anlayışa ve ortak hedeflere sahip bir birliktelik oluşturun.

- Durumunuzu iyi anlayın: İşe koyulmadan önce varmak istediğiniz noktaları doğru bir şekilde tanımlayın.